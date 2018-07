Coupe du Monde 2018 – Bleus : Aucun titulaire face à la Belgique ne s’est entraîné normalement jeudi

Ce jeudi, les Bleus qui étaient titulaires en quart de finale de la Coupe du Monde face à la Belgique ne se sont pas entraînés normalement à Istra.

Pour leur retour à l’entraînement, après une journée de repos passée en famille, les Bleus étaient scindés en deux groupes. D’un côté les remplaçants de France-Belgique, qui ont eu droit à une séance classique, et de l’autre les titulaires, qui ont eu une séance allégée. Parmi ces titulaires, Hugo Lloris, Kylian Mbappé, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Olivier Giroud et Benjamin Pavard ont démarré dans une petite salle adjacente à la pelouse de Glebovets pour des exercices spécifiques et des soins. Les autres (Antoine, Griezmann, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Blaise Matuidi et Lucas Hernandez), baskets aux pieds, se sont contentés de courir.

Après quelques tours de terrain, pendant lesquels Antoine Griezmann, Paul Pogba et Lucas Hernandez ont passé leur temps à s’amuser avec un ballon, tous ont alterné étirements et courses individualisées avec le préparateur physique Grégory Dupont. Hugo Lloris est d’ailleurs sorti sur le terrain pour effectuer quelques tours lui aussi, avant que Kylian Mbappé et Raphaël Varane ne viennent aussi profiter du soleil pour des étirements avec des kinés. Le long de la ligne de touche, tour à tour, ils ont ensuite enchaîné les petits ateliers pour un travail physique axé sur la récupération. Pendant ce temps, sous les yeux des titulaires, les remplaçants ont débuté par un toro -toujours dans la bonne humeur- avant d’effectuer des circuits de passes sur un demi-terrain, divisés en deux groupes de cinq (les gardiens étaient à part avec Franck Raviot).

L’entraînement s’est terminé par une opposition à six contre six sur un quart de terrain, le tout sous l’œil de Didier Deschamps. Ce dernier, arbitre de fortune, a d’ailleurs accordé un penalty à Corentin Tolisso, que le milieu a raté face à Alphonse Areola. Ce qui a valu au joueur du Bayern Munich des remarques en provenance du banc sur lequel étaient installés les titulaires de la demi-finale en spectateurs attentifs, en compagnie de Noël Le Graët. Le président de la FFF a ainsi pu converser avec N’Golo Kanté, assis juste à côté de lui. L’opposition, elle, a été remporté par l’équipe des chasubles, composée de Steve Mandanda, Ousmane Dembélé, Corentin Tolisso, Presnel Kimpembe, Djibril Sidibé et Nabil Fekir. Certains sont restés pour une ultime séance de frappes sous l’œil d’Antoine Griezmann, assis dans la surface de réparation et jamais avare de commentaires. Vendredi, tous seront de retour pour un entraînement à huis clos. La finale sera alors dans toutes les têtes.