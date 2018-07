Coupe du Monde 2018 - Bleus : Andres Cunha arbitrera France-Belgique

Comme lors de son premier match contre l’Australie, l’équipe de France sera arbitrée par l’Uruguayen Andres Cunha pour sa demi-finale de Coupe du Monde contre la Belgique ce mardi.

Après un Argentin, un Uruguayen… L’équipe de France sera une nouvelle fois arbitrée par le représentant d’un pays qu’elle vient tout juste d’éliminer, ce mardi contre la Belgique. C’est en effet l’Uruguayen Andres Cunha qui a été désigné par la FIFA pour arbitrer cette demi-finale. L’homme en noir de 41 ans ne sera pas un inconnu pour les Bleus, puisque c’est lui qui avait officié lors de France-Australie (2-1) le 16 juin dernier et il avait fait appel à la VAR à deux reprises et avait pris les bonnes décisions. Il a ensuite officié lors du match Espagne-Iran (1-0), lors duquel il avait notamment logiquement annulé le but de l’égalisation iranienne.