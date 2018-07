Coupe du Monde 2018 - Belgique / Thibaut Courtois : « C'est dommage pour le football »

Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, ne cache pas sa déception après la défaite de mardi contre les Bleus. Alors que les Diables Rouges ont été éliminés au stade des demi-finales, Thibaut Courtois estime que c'est une mauvaise nouvelle pour le football.

Roberto Martinez (sélectionneur de la Belgique)

C’est terrible pour nous. Dans le football, une seule équipe peut gagner et c’est dommage de le constater aujourd’hui. Les joueurs ont tout donné jusqu’à la dernière seconde. Le corner concédé ? c’est un détail dans une Coupe du Monde. On va devoir digérer cette déception et terminer le tournoi en beauté. La déception règne. Quand le résultat n’est pas là, on est forcément déçu.

Thibaut Courtois (gardien de la Belgique)

La France a joué à rien. C’est dommage pour le football que la Belgique n’a pas gagné. C’est un match frustrant. La France a joué à rien, ils ont joué à défendre devant leur but. Ils ont joué en contre attaque avec Mbappé et Griezmann. Ils sont très rapides. C’est leur droit. Ils ont joué très bas, on a toujours eu des problèmes contre ça. Ils ont très bien fait ça. J’ai fait quelques arrêts, mais ils n’ont pas eu de grosses occasions. Ils marquent sur corner, c’est dommage. On perd contre une équipe qui n’est pas meilleure que nous. On a perdu contre une équipe qui joue à rien, qui défend. Contre l’Uruguay, ils ont marqué sur un coup-franc et une erreur du gardien. C’est dommage pour le football que la Belgique n’a pas gagné.

Eden Hazard (attaquant de la Belgique)

Il n’y a pas eu beaucoup de mots dans le vestiaire. Mais beaucoup de tristesse. On méritait mieux sur le match. On s’attendait à ce genre de scénario. Ils défendaient bien. Le point noir, c’est le but sur coup de pied arrêtée. Je suis très fier d’avoir fait partie de cette équipe là. On a montré qu’on a plein de qualités en Belgique. Que ce soit les joueurs ou le staff, tout le monde peut être content de ce qu’on a fait. En tant que capitaine, je suis très content d’avoir fait partie de ce groupe-là. On était au top physiquement. Tout le monde disait que l’on aurait pu jouer 120 minutes. On a du faire beaucoup d’efforts contre le Brésil mais moins contre la France. On était tous à 100%. Il reste un match, on va tout donner. Je ne sais pas si l’équipe va changer. Que ce soit contre l’Angleterre ou la Croatie, on va tout faire pour gagne.

Source : RTBF