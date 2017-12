Coupe du Monde 2018 - Australie : Tim Cahill cherche un nouveau club

En vue de la Coupe du Monde 2018, Tim Cahill a décidé de changer de club et donc de quitter Melbourne City où il jouait peu.

A 38 ans, Tim Cahill a un dernier objectif de taille : la Coupe du Monde 2018. Le vétéran australien l’a prouvé en étant le grand artisan de la qualification des Socceroos pour le tournoi russe, avec notamment un doublé lors du barrage contre la Syrie. Pour autant, à six mois du Mondial, l’ancien joueur d’Everton est en manque de temps de jeu. Très peu utilisé à Melbourne City, qu’il a rejoint en 2016, Tim Cahill a donc décidé de quitter le club australien pour rebondir ailleurs. « Jouer dans le championnat australien était un objectif important dans ma carrière, et mon expérience ici a été enrichissante du début à la fin », a expliqué mercredi l’attaquant. L’Australie affrontera l’équipe de France au Mondial russe, mais aussi le Pérou et le Danemark.