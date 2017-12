Coupe du Monde 2018 - Australie : Luiz Felipe Scolari contacté

Toujours à la recherche d’un sélectionneur, l’Australie s’est renseignée sur les intentions de Luiz Felipe Scolari, lequel est intéressé par le poste.

Qui remplacera Ange Postecoglou, démissionnaire il y a quelques semaines ? A six mois de son premier match de Coupe du Monde, contre l’équipe de France, l’Australie cherche toujours son nouveau sélectionneur. La semaine dernière, la Fédération australienne a annoncé se donner jusqu’en février pour nommer un nouveau coach, et a précisé que neufs noms avaient été couchés sur une short-list. Ce mardi, après Sven-Göran Eriksson et Jürgen Klinsmann, on apprend qu’un troisième entraîneur étranger pourrait être l’heureux élu. Il s’agit de Luiz Felipe Scolari. Libre depuis son départ de Chine, l’ancien sélectionneur du Brésil et du Portugal a confié à Reuters avoir été contacté. Scolari : « Ça m’intéresse » « Je suis l’une des personnes avec qui ils parlent. Ils veulent savoir si je suis intéressé pour diriger l’équipe lors de la Coupe du Monde, a expliqué le technicien de 68 ans à l’agence de presse. Je n’ai pas simplement l’intention de prendre une équipe pour la Coupe du monde. J’ai l’intention de diriger une équipe avec un projet organisé sur un ou deux ans. Mais ça m’intéresse », admet Luiz Felipe Scolari. Selon les médias australiens, deux hommes continuent toutefois d’être les favoris à la succession d’Ange Postecoglou. Deux locaux : Graham Arnold, qui a déjà occupé le poste dans les années 2000, et Tony Popovic, ancien défenseur des Socceroos.