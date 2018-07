Coupe du Monde 2018 - Angleterre : Que retenir de la qualification des Anglais pour les demi-finales ?

Sans faire de bruit, avec une équipe qui ne semble pas monstrueuse sur le papier, l’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais que retenir de cette qualification aux dépens des Suédois ?

Une équipe moyenne sur le papier, mais qui va plus loin

L’équipe d’Angleterre va disputer sa première demi-finale de Coupe du Monde depuis 1990. Pourtant, depuis vingt-huit ans, les Three Lions ont eu des générations de joueurs qui semblaient, sur le papier, bien plus fortes que celle de 2018. Absente du Mondial 1994, l’Angleterre a été éliminée en huitièmes (1998, 2010) et en quarts (2002, 2006) avec des joueurs comme Campbell, Ferdinand, Beckham, Lampard, Gerrard, Rooney ou encore Owen. Lors de la dernière édition, elle n’a même pas passé le premier tour alors que Gerrard, Cahill et Rooney étaient encore là. Aujourd’hui, les Three Lions ne comptent qu’un joueur de classe mondiale (Kane) et beaucoup de jeunes à très fort potentiel (Alli, Sterling, Stones…). Elle a même un joueur d’Everton et un joueur de Leicester, des clubs de seconde zone, dan son onze de départ. Et pourtant, cette génération est en train de rentrer dans l’histoire.

Kane n’est pas l’arbre qui cache la forêt

Meilleur buteur du Mondial (6 buts 4 matchs), Harry Kane n’a pas trouvé l’ouverture contre la Suède, dont la défense était pourtant loin d’être redoutable. Preuve que même quand son attaquant vedette déçoit, l’Angleterre peut gagner quand même. Contrairement aux idées reçues, Kane n’est pas le seul danger anglais puisque quatre autres joueurs ont réussi à trouver le chemin des filets en Russie (Stones, Lingard, Maguire, Alli), ce qui n’était arrivé que trois fois dans l’histoire anglaise en Coupe du Monde (en 1954, 1998 et 2002). Et Raheem Sterling finira peut-être un jour à mettre fin à sa disette de 20 mois sans marquer sous le maillot anglais…

L’Angleterre a (enfin) un bon gardien

On le pressentait depuis un an, lorsqu’il avait brillé à Sunderland et à l’Euro Espoirs, c’est désormais certain : Jordan Pickford est un très bon gardien. Le joueur d’Everton, en l’espace de deux matchs, vient de confirmer tout le talent que les observateurs anglais pensaient de lui. Après avoir repoussé un tir au but décisif contre la Colombie, il a réalisé trois gros arrêts contre la Suède. Malgré sa relative petite taille (1,85m), Pickford brille par sa détente. Son jeu au pied et sa rapidité à aller au sol font merveille depuis le début du Mondial, dont il est l’une des révélations (4 buts encaissés en 5 matchs). Le successeur de Joe Hart, c’est lui, il n’y a plus de doute !

Les Anglais forte tête !

Les défenseurs croates et russes sont prévenus. En cas de demi-finale contre l’Angleterre, ils devront être très attentifs dans les duels aériens, car les Three Lions sont redoutables de la tête. Contre la Suède, ils ont en effet marqué leur quatrième et cinquième but de la tête de la compétition. L’Angleterre peut compter sur de grands gabarits, qu’ils soient attaquants ou défenseurs (1,88m pour Kane, Stones et Alli, 1,94m pour Maguire) et chaque coup de pied arrêté ou bon centre dans la surface peut se transformer en occasion de but. De quoi aller au bout de la compétition ? Réponse mercredi à Moscou.