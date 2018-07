Coupe du monde 2018 6 Bleus : Plus de 19,1 millions de téléspectateurs pour France-Belgique

TF1 a battu son record d’audience du Mondial 2018 grâce à la demi-finale France-Belgique mardi : plus de 19,1 millions de téléspectateurs étaient devant la première chaîne.

TF1 s’y attendait sûrement, c’est officiel depuis 9h et la publication des chiffres de Médiamétrie : la première chaîne a fait exploser l’audimat grâce à la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et la Belgique (1-0) mardi soir. Pas moins de 19,1 millions de téléspectateurs ont en effet regardé le match sur TF1, soit 71% de part de marché. Il s’agit bien sûr du record d’audience de l’année 2018. beIN Sport, qui revendique 4 millions d’abonnés et qui diffuse également les matchs des Bleus, n’a pas encore communiqué sur son audience.

France-Belgique dans le Top 10 des audiences

Avec un tel score, et en attendant les chiffres de la chaîne qatarie, ce France-Belgique vient se placer en neuvième position du classement des records d’audience pour un programme sportif en France, juste derrière le huitième de finale France-Espagne du Mondial 2006 (19,56 millions). A titre de comparaison, les deux dernières demi-finales de Coupe du Monde de l’équipe de France avaient attiré plus de téléspectateurs que celle de 2018 : 22,2 pour France-Portugal en 2006 et 20,6 pour France-Croatie en 1998. Le record reste détenu par la finale de 1998 France-Brésil, avec 23,65 millions.

La barre des 20 millions dépassée dimanche ?

Depuis le début de la Coupe du Monde, les Bleus font de très belles audiences, malgré des horaires de matchs pas toujours adaptés : 12,6 millions de téléspectateurs contre l’Australie, 10,8 millions contre le Pérou, 8,7 millions contre le Danemark, 12,5 millions contre l’Argentine et 12,9 millions contre l’Uruguay. Les Bleus dépasseront-ils les 20 millions de téléspectateurs pour la finale dimanche ? Réponse lundi à 9h.