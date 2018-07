Coupe du Monde 2018 : 2037 contrôles antidopage, un seul résultat anormal

La FIFA a publié ce jeudi les résultats de son vaste programme antidopage lié à la Coupe du Monde 2018. Sur les 2037 contrôles effectués sur des internationaux concernés par le Mondial, un seul s’est révélé anormal. Il a été justifié.

4,41. C’est, en moyenne, le nombre de contrôles antidopage subis par les joueurs des équipes présentes dans le dernier carré de la Coupe du Monde (France, Belgique, Croatie, Angleterre), certains l’ayant été jusqu’à huit fois. Voilà, entre autres, ce qu’on apprend dans le rapport publié ce jeudi par la FIFA sur son vaste programme antidopage. L’instance révèle que 2037 contrôles ont été effectués depuis le début de l’année 2018 sur des internationaux concernés par le Mondial, aboutissant à 3985 échantillons différents (urine, sang et sérum). Un seul résultat d’analyse s’est révélé anormal, justifié par une autorisation à usage thérapeutique, et trois ont été classés comme atypiques mais non classés dans les résultats anormaux après enquête.

Pour ce programme, « le plus exhaustif jamais mis en place pour une Coupe du Monde », un groupe cible de 1500 joueurs a été établi par la FIFA. « Chacun d’entre eux a ainsi fait l’objet de contrôles inopinés avant la compétition, tandis que des contrôles systématiques ont aussi été effectués pendant la compétition, à la fois après les matches et les jours sans match », est-il précisé.