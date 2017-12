Coupe d'Italie : L'excès de folie du CM de Pordenone pendant le match face à l'Inter

En Italie il fait le buzz. Le CM du club italien de Pordenone continue de faire parler de lui et s'est déchaîné lors de la rencontre face à l'Inter en Coupe d'Italie.

C’est un club pas comme les autres. Le Pordenone Calcio fait le buzz en Italie grâce à leur Community Manager. C’est avec beaucoup d’humour qu’il se déchaîne sur Facebook ou Twitter. Et quand son équipe est sur le point de créer l’exploit, inutile de vouloir le contenir. En effet, le club de Serie C a bien failli écrire l’histoire en battant l’Inter à San Siro, lors des huitièmes de finale de la Coupe d’Italie. Si Pordenone s’est incliné lors des tirs au but (5-4), leur CM a fait vibrer les supporters pendant 120 minutes. Par le bias de gifts bien pensés et de tweets ironiques, sa folie a contaminé la toile. Résultat : il a fait gagner près de 2000 followers en une soirée à son club, et compte bien continuer à régaler sa communauté pendant longtemps.