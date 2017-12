Coupe d'Italie (huitièmes de finale) : Insigne envoie Naples en quarts de finale

Grâce à un but de Lorenzo Insigne, Naples s'est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie, face à l'Udinese (1-0).

Naples va mieux et l’a confirmé mardi. Après sa victoire à Turin, samedi, contre le Torino (3-1), le Napoli a pris le meilleur sur l’Udinese en Coupe d’Italie, ce mardi (1-0). Grâce à un but de Lorenzo Insigne (71eme), les hommes de Sarri ont décroché leur ticket pour les quarts de finale à l’issue d’une rencontre fermée face à un adversaire très discipliné. Au prochain tour, Naples affrontera le vainqueur du match entre Sassuolo et l’Atalanta Bergame.