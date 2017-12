Coupe d’Italie (8emes de finale) : L’Inter Milan frôle l’humiliation contre Pordenone

L’Inter Milan s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie en passant par la plus petite des portes contre Pordenone, club de Serie C.

Tombeur de Cagliari au tour précédent, Pordenone a failli réussir un nouvel exploit en Coupe d’Italie. Contre un géant cette fois-ci, l’Inter Milan, leader invaincu de Serie A et défié dans son antre de San Siro. Cinquième de son groupe de Serie C (équivalent de la troisième division), le club amateur a été exemplaire défensivement ce mardi soir. Avec un onze largement remanié (Icardi, Perisic ou encore Valero étaient sur le banc), l’Inter Milan n’a jamais trouvé la clé pour tromper le gardien adverse, Perilli, auteur d’un match grandiose, malgré 33 tirs tentés (dont 10 cadrés). Malgré les entrées de Brozovic, Perisic et Icardi en deuxième période, rien n’a changé en prolongation et les deux formations ont dû se départager par une séance de tirs au but. Et malgré les ratés de Skriniar et Gagliardini, le club milanais s’est qualifié grâce aux arrêts de Padelli.