Coupe d’Italie (8emes de finale) : La Juventus Turin continue son chemin

Avec des réalisations de Paulo Dybala et de Gonzalo Higuain, la Juventus Turin s’est imposée mercredi soir contre le Genoa et valide son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie.

Après l’Atalanta Bergame (2-1 contre Sassuolo) et le Torino (2-1 face à la Roma), c’est au tour de la Juventus Turin de valider son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie. Grâce à des buts de Paulo Dybala (42eme) et de Gonzalo Higuain (76eme), la Vieille Dame s’est imposée mercredi face au Genoa. Les Bianconeri restent en course pour un quatrième trophée de suite dans la compétition.