Coupe de la Ligue - PSG : Sans Neymar à Strasbourg, mais avec Lucas

Ce n’est pas une surprise, mais le PSG se présentera bien dans une configuration remaniée à Strasbourg ce samedi (21h05). Unai Emery doit composer avec les absences sur blessure d’Adrien Rabiot, forfait jusqu’à la fin de l’année civile, et de Thiago Silva, dont le cas inspire plus d’optimisme. De retour d’une opération au genou, Thiago Motta est encore trop juste et devrait revenir à Rennes samedi en L1. Layvin Kurzawa, incertain quand l’entraîneur parisien était en conférence de presse mardi matin, a dû renoncer. Ces absences s’ajoutent à celles de Yuri Berchiche, suspendu pour trois cartons jaunes en dix rencontres, et de Neymar, autorisé à rentrer au Brésil en raison d’une « histoire familiale » (dixit Emery). Une première apparition de Lucas depuis début novembre ? Ainsi, le technicien basque a bouleversé ses plans pour former un groupe de dix-huit joueurs. Régulièrement écarté ces dernières semaines, Lucas sera du voyage et pourrait faire sa première apparition depuis début novembre. Trois jeunes issus du centre de formation parisien sont aussi convoqués : Alec Georgen, Stanley Nsoki et Yacine Adli. Le deuxième était, comme Lucas, déjà sur la feuille de match lors de la victoire contre Lille samedi en championnat (2-1). Le groupe parisien face à Strasbourg Areola, Trapp – Dani Alves, Georgen, Kimpembe, Marquinhos, Meunier, Nsoki – Adli, Lo Celso, Nkunku, Pastore, Verratti – Cavani, Di Maria, Draxler, Lucas, Mbappé Blessés : Kurzawa, Rabiot, Thiago Motta, Thiago Silva Suspendu : Berchiche Excusé : Neymar Choix de l’entraîneur : Ben Arfa, Descamps