Coupe de la Ligue : Aucun diffuseur à partir de 2020 !

C’est un camouflet, un de plus, pour la Coupe de la Ligue...

Ce mardi, en même temps que l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 2, était étudiée la retransmission de la deuxième coupe nationale pour la période 2020-2024. OrOn se doutait que France Télévisions se retirerait du jeu en raison d’une politique de réduction des coûts dans le domaine des droits sportifs, mais tous les autres diffuseurs ont aussi boudé la compétition. La Ligue va donc discuter directement avec les chaines pour trouver un terrain d’entente et garantir la poursuite de la Coupe de la Ligue, un peu plus décriée chaque année. En revanche, pour la Ligue 2, c’est plus fluide. Nouveau venu sur le marché, Mediapro continue sa percée.avec huit matchs au programme lors de chaque journée.La chaîne du groupe qatari retransmettra également les play-offs et les barrages en fin de saison.