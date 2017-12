Coupe de la Ligue (8emes de finale) : Toulouse enfonce un peu plus Bordeaux

Plus efficace et plus solide, Toulouse s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue en dominant une équipe de Bordeaux toujours aussi triste.

Le debrief Mais où va Bordeaux ? Après le match de ce mardi soir à Toulouse, la question mérite d’être posée. En pleine dégringolade en championnat, le club girondin a encore essuyé un revers cinglant en 8emes de finale de la Coupe de la Ligue, face à son voisin, et alors même que les dirigeants bordelais avaient fait de cette compétition un objectif majeur, la finale ayant lieu au Matmut-Atlantique. Mais pour rallier les quarts de finale, encore fallait-il rentrer à un moment donné dans la partie, ce que n’ont jamais su faire les hommes de Jocelyn Gourvennec. Sans Malcom, on n’a jamais senti cette équipe capable d’apporter de la vitesse et de la percussion. A part Nicolas De Préville, les Bordelais ont paru amorphes, à l’image de Lukas Lerager complètement à côté de ses pompes et impliqué sur les deux buts du TFC. Cette défaite va encore provoquer la colère des supporters des Marine et Blanc et la question de l’avenir de l’entraîneur va inévitablement encore se poser. A l’inverse, Pascal Dupraz est sûrement en train de sauver sa tête. Trois jours après le succès acquis contre Caen en Ligue 1, Toulouse enchaîne et respire mieux. Pourtant dans le jeu, les progrès à faire son encore immenses. En première période, les coéquipiers d’Andy Delort n’ont rien montré et ont eu le bonheur d’ouvrir le score sur penalty. Positionnés très bas sur le terrain, les Toulousains ont surtout profité de la faiblesse de leurs adversaires en ce moment. Mais tout est bon à prendre pour le TFC dans cette période difficile. Et la prophétie de Pascal Dupraz, qui s’est dit persuadé que son équipe allait terminer dans le top 10 et atteindre une finale de coupe, reste réalisable… Le film du match 2eme minute Lafont rate complètement sa sortie sur un corner, s’en suit un cafouillage qui permet à Kamano de frapper fort dans les six mètres. Mais le pied d’Amian vient contrer in-extremis la frappe bordelaise. 13eme minute Toivonen lance Jean en profondeur. L’attaquant toulousain se présente face à Prior et le trompe, mais l’ancien Troyen est signalé en position de hors-jeu. De peu, mais ça semble juste. 33eme minute Bien décalé par Gradel, Jean prend sa chance à l’entrée de la surface. Son tir est cadré et prend la direction du ras du poteau gauche, mais Prior se détend de tout son long et repousse en corner. 36eme minute (1-0) Penalty pour Toulouse ! Lerager déséquilibre Jean dans la surface après une passe en profondeur pour l’attaquant du TFC. M.Gautier accorde une penalty aux Toulousains que Gradel se charge de transformer. 43eme minute Bon mouvement bordelais côté droit conclut par un centre à mi-hauteur de Sabaly. Kamano coupe la trajectoire de la tête au premier poteau mais sa tentative passe juste à côté du but de Lafont, qui était battu. 53eme minute (2-0) But de Toulouse ! Sur le corner de Jean, Lerager laisse Jullien libre de tout marquage et place une tête puissante. Placé sur la trajectoire du ballon, Toivonen dévie de la tête à bout portant et trompe Prior. 67eme minute Servi par Amian, Delort se retourne et tente sa chance à 25 mètres du but bordelais. Toulalan contre légèrement son tir qui termine sa course juste à côté du poteau droit gauche de Prior ! 70eme minute Sur coup-franc, De Préville tente de tromper Lafont côté ouvert. Son tir est cadré mais le gardien toulousain plonge pour repousser en corner. Tops et flops TOP 3 Remuant sur le côté droit, Corentin JEAN a été déterminant dans la qualification de son équipe. C’est lui qui obtient le penalty, puis qui frappe le corner sur lequel Toivonen marque. Même s’il a encore un peu de déchet, l’ancien Troyen sait se montrer utile. Comme Jean, Nicolas DE PREVILLE a eu du déchet. Mais le Bordelais a été le seul à déployer autant d’énergie sur la pelouse. Placé sur l’aile gauche, l’ex-attaquant lillois a beaucoup donné, surtout en première période, et a posé des gros problèmes à Yago. Dans des matchs où le niveau technique est pauvre, on se rend encore mieux compte de l’intérêt pour Toulouse d’avoir Yannick CAHUZAC. Intéressant dans le pressing, toujours près au marquage, l’ancien Bastiais n’a pas laissé jouer les milieux bordelais. Pas esthétique, mais précieux. FLOP 3 On se demande encore ce qui a pris à Lukas LERAGER. Alors que la passe vers Jean semblait sans danger, le Danois (déjà pris de vitesse auparavant) a bousculé son adversaire dans la surface, offrant un penalty complètement évitable à Toulouse. Jonathan CAFU reste un mystère. Déjà très décevant contre Strasbourg le week-end dernier, le Brésilien a traversé cette rencontre comme un fantôme. Aucun tir à mettre à son actif. Remplacé par Taha à trente minutes de la fin. Mais qu’arrive-t-il à Younousse SANKHARE ? Si bon la saison dernière et en début d’exercice, le milieu de terrain bordelais n’est plus que l’ombre de lui-même. Du déchet technique et surtout un manque d’envie flagrant. Monsieur l’arbitre au rapport Bon match de M.Gautier, qui refuse un but pour hors-jeu à Jean en début de match, à juste titre, puis accorde aussi à raison un penalty pour une faute de Lerager sur le même Jean. La feuille de match COUPE DE LA LIGUE (8EMES) / TOULOUSE – BORDEAUX : 2-0 Stadium Municipal (10 000 spectateurs environ) Temps clair – Pelouse correcte Arbitre : M.Gautier (7) Buts : Gradel (36eme sp) et Toivonen (53eme) pour Toulouse Avertissements : Jullien (40eme) et Jean (47eme) pour Toulouse – Poundjé (11eme) et De Préville (44eme) pour Bordeaux Expulsion : Aucune Toulouse Lafont (5) – S.Yago (4), Diop (cap) (5), Jullien (6), Amian (5) – Jean (7) puis I.Sylla (82eme), Cahuzac (6), Imbula (5), Gradel (5) puis Michelin (65eme) – Delort (5), Toivonen (5) puis Sanogo (74eme) N’ont pas participé : Goicoechea (g), Somalia, Sangaré, Boisgard Entraîneur : P.Dupraz Bordeaux Prior (5) – Sabaly (5), Toulalan (cap) (5), Pellenard (5), Poundjé (4) puis Youssouf (85eme) – Lerager (2) puis Vada (61eme), Plasil (4), Sankharé (3) – J.Cafu (3) puis Taha (61eme), Kamano (4), De Préville (6) N’ont pas participé : Costil (g), Jovanovic, Otavio, Carrique Entraîneur : J.Gourvennec