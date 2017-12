Coupe de la Ligue (8eme de finale) : Montpellier domine Lyon (3-1) avec un doublé de Camara et file en quarts

Au bout d'une prestation aboutie, Montpellier a giflé Lyon (4-1), ce mercredi soir, à la Mosson, pour accéder aux quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Souleymane Camara s'est offert un doublé.

Le debrief Montpellier a de formidables acquis défensifs. Le MHSC dispose, aussi, d’un infatigable buteur. Habituellement supersub mais titulaire, ce mercredi soir, en huitième de finale de la Coupe de la Ligue, Souleymane Camara, auteur d’un doublé, a été le grand artisan de la belle victoire montpelliéraine. Les Lyonnais, auteurs de l’ouverture du score mais complètement sonnés et amorphes après l’égalisation, sortent par la petite porte. Les mêmes ingrédients pour des résultats toujours aussi probants. Malgré un onze remanié, Montpellier a encore fait preuve d’une application et d’une implication sans faille. Mordants et incisifs sur les premiers ballons, les hommes de Michel Der Zakarian ont à peine eu le temps de douter après l’ouverture du score, superbe, de Maolida (0-1, 10eme). Ikoné et Sambia maîtres de l’entrejeu, les Montpelliérains n’ont eu besoin que de deux occasions, coup sur coup, pour prendre l’avantage au tableau d’affichage, Camara profitant de son sens du placement pour conclure deux centres parfaits (1-1, 17eme et 2-1, 22eme). Juste avant la pause, Sambia a été tout heureux de voir son centre, sur coup franc, finir dans le but de Gorgelin (3-1, 45eme). Incapables de relever la tête en seconde période, auteurs d’erreurs grossières en défense, les Lyonnais ont bu le calice jusqu’à la lie lorsque Bérigaud a transformé un penalty accordé par M. Brisard à la suite d’un mauvais tacle de Tete (4-1, 86eme). Les hommes de Bruno Genesio avaient peut-être la tête ailleurs, notamment tournée vers le choc face à l’OM. Le film du match 3eme minute Ferri allume la première mèche ! Trouvé dans l’axe à 25 mètres du but montpelliérain, le milieu de terrain et capitaine lyonnais envoie une frappe tendue mais ne trouve pas le cadre. 7eme minute Le MHSC répond ! Sambia est décalé sur le côté gauche. Le milieu de terrain crochète vers l’intérieur et tente une frappe qui frôle le poteau de Gorgelin. Le ballon a été contré. 30eme minute (0-1) BUT DE MAOLIDA ! ET QUEL BUT ! Après une première frappe lyonnaise, le jeune attaquant de l’OL récupère le ballon dans l’axe, à 25 mètres. Il ne se pose pas de question et enroule une jolie frappe qui trompe Bertaud, trop avancé. Les hommes de Bruno Genesio concrétisent leur domination. 14eme minute Camara ! L’attaquant du MHSC est trouvé dans la surface par Ikoné et parvient à placer une bonne tête mais Gorgelin est sur la trajectoire. 17eme minute (1-1) L’EGALISATION DE CAMARA ! Ikoné percute dans l’axe avant de décaler Cozza, esseulé dans le couloir gauche. Le jeune latéral centre au sol et trouve Camara, qui avait stoppé sa course pour se démarquer de Diakhaby. L’attaquant n’a plus qu’à ajuster Gorgelin. C’est superbe, Montpellier recolle déjà ! 22eme minute (2-1) LE DOUBLE DE CAMARA ! Hilton trouve encore Cozza sur le côté gauche. Le latéral transmet à Sambia, lâché par Tete et Yanga-Mbiwa. Le milieu de terrain centre en retrait pour Camara qui n’a plus qu’à pousser le ballon. Montpellier a bien réagi ! 23eme minute Camara est en feu ! Trouvé en profondeur dans la surface, l’attaquant du MHSC tente une jolie frappe croisée mais Gorgelin capte le ballon. 39eme minute Oh Sambia ! Le milieu de terrain se charge d’un coup-franc lointain pour placer une frappe puissante, alors que Gorgelin avait anticipé un centre. Au dernier moment, le portier lyonnais parvient à réagir pour sortir le ballon. 45eme minute (3-1) SAMBIAAAAAA ! Le milieu de terrain avait tenté de tromper Gorgelin sur coup-franc, cette fois-ci, il marque sans réellement le vouloir ! Sur un coup franc excentré sur la gauche, Sambia centre mais ne trouve personne, même si Hilton a tenté de reprendre le ballon. Le capitaine a probablement perturbé Gorgelin, qui n’a pu réagir à temps pour éviter le but. Montpellier fait le break juste avant la pause ! 68eme minute Bertaud vigilant ! Cornet déborde sur la droite et provoque Cozza. L’ailier lyonnais centre mais le ballon est contré par Cozza et manque de tromper le portier du MHSC. 71eme minute Oh Gouiri ! Alors qu’il vient d’entrer en jeu, l’attaquant lyonnais est trouvé dans la surface et, après un contrôle manqué, tente de croiser sa frappe. Bertaud repousse ! 80eme minute Dolly ! Le nouvel entrant s’arrache dans la surface lyonnaise et parvient à frapper vite. Mais le ballon fuit le cadre. 86eme minute (4-1) BERIGAUD ! Penalty accordé au MHSC après un tacle de Tete. L’attaquant ne tremble pas et prend Gorgelin à contre-pied ! 4-1 ! Tops et flops TOP 3 Plus d’infos à suivre… FLOP 3 Plus d’infos à suivre… Monsieur l’arbitre au rapport Plus d’infos à suivre… La feuille de match COUPE DE LA LIGUE (8eme de finale) : MONTPELLIER– LYON : 4-1 La Mosson (10 000 spectateurs environ) Temps sec– Pelouse moyenne Arbitre : M. Brisard (5) Buts : S. Camara (17eme, 21eme), Sambia (45eme) et Bérigaud (86eme) pour Montpellier – Maolida (10eme) pour Lyon Avertissements : Mukiele (19eme), Sambia (65eme) pour Montpellier – C. Diop (25eme), Diakhaby (37eme), Tete (86eme) pour Lyon Expulsion : Aucune Montpellier Bertaud (5) – Aguilar (5), Mukiele (5), Hilton (cap.) (6), Congré (5), Cozza (7) puis Roussillon (69eme) – Piriz (5), Skhiri (5), Sambia (6) puis Bérigaud (78eme) – Ikoné (6) puis Dolly (69eme), S. Camara (8). N’ont pas participé : Lecomte (g), Lasne, Sessegnon, Ninga. Entraîneur : M. Der Zakarian Lyon Gorgelin (4) – Tete (3), Yanga-Mbiwa (3), Diakhaby (3), Mendy (5) – Ferri (cap.) (5), Diop (4) puis Grenier (62eme), Ndombele (4) puis Geubbels (79eme) – Cornet (4), Maolida (6), Depay (4) puis Gouiri (69eme). N’ont pas participé : Grange (g), Morel, Owusu, Aouar. Entraîneur : B. Genesio