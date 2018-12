Coupe de la CAF : l'ES du Sahel et le CS Sfaxien frappent d'entrée

Le wydad Ac s'impose 2-0 face au champion du Senegal !

L'Asc Jaraaf est ainsi en ballotage trés défavorable avant le match retour prévu Samedi prochain au stade Leopold Sedar Senghor#sirsport #Senegal#wac #Kebetu pic.twitter.com/ighAelxToO — sirsport (@sirgenius221) 15 décembre 2018

Les Verts et Blancs sont en mauvaise posture avant le match retour prévu dans dix jours à domicile puisqu'ils n'ont pas marqué à l'extérieur. Le WAC reste favori dans cette confrontation. L'équipe de Malick Daf devra marquer deux buts et essayer de ne pas en encaisser. Car tout but concédé, sera fatal pour les coéquipiers de Youssou Paye face aux champions d'Afrique 2017.