Coupe de la CAF : la geste classe de Badr Benoun

Coupe de la Confédération: le Raja sacré malgré la réaction de Vita Club

Liga (J14) : Le Barça reprend sa couronne grâce à Dembélé

Premier League (J14) : Auteur d'un doublé, Aubameyang illumine le derby face à Tottenham !

Premier League (J14) : Origi sauve Liverpool dans le derby de la Mersey

Ligue 1 (J15) : Le PSG perd ses premiers points et Neymar à Bordeaux

Ci-après un récap des faits saillants ayant marqué hier le monde du football:Pour l'AS Vita Club, la marche s'est comme prévu avérée trop haute. Malgré une victoire sur le Raja Casablanca (3-1), les Dauphins Noirs laissent la Coupe de la Confédération aux Marocains. Pleins de maîtrise sur le synthétique détrempé du stade des Martyrs, les visiteurs se créaient la première grosse occasion par Benhalib, un poil trop court pour conclure au second poteau. Bompunga, qui poussait Zniti à une magnifique parade, et Makusu, qui ratait le cadre de la tête, manquaient l'ouverture du score. Celle-ci était pour les Marocains, qui faisaient mouche par Hafidi (21eme, 0-1). Les hommes de Florent Ibenge recollaient au tableau d'affichage juste avant la pause, sur un magistral coup franc de Makusu (45eme, 1-1). Il fallait quatre autres buts pour réussir une insensée "remontada". Le miracle n'eut pas lieu, malgré les deux réalisations signées coup sur coup par Batezadio (71eme, 2-1) et Ngoma (74eme, 3-1) lors d'une seconde période retardée d'une dizaine de minutes. Coaché par l'Espagnol Juan Carlos Garrido, le Raja Casablanca, nettement supérieur sur l'ensemble des deux manches, remporte pour la première fois la Coupe de la Confédération, après avoir gagné trois Ligues des Champions et une Coupe de la CAF ancienne formule.Soirée des plus tranquilles au Camp Nou. Dans un match sans grand rythme, les Catalans ont pris trois points contre Villarreal (2-0) et repassent provisoirement leader de la Liga en attendant le match du FC Seville. Battus par le Betis Séville (3-4) et accrochés sur le terrain de l’Atlético Madrid (1-1), les hommes d’Ernesto Valverde ont confirmé avoir repris confiance en leur jeu, eux qui sont allés s’imposer contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions (2-1) un peu plus tôt dans la semaine.Sans Luis Suarez blessé (mais aussi Arthur, Cillessen, Rafinha, Sergi Roberto, Samper, Umtiti et Vermaelen), Barcelone a pris l’avantage sur une tête croisée de Gerard Piqué (36eme). Aux côtés de Clément Lenglet, fébrile, le défenseur blaugrana a été un vrai patron sur ce match. Il a reçu une passe décisive d’Ousmane Dembélé. Secoué par ses équipiers et son entraîneur depuis plusieurs semaines, l'originaire de Bamako a sans doute fait son meilleur match depuis son arrivée. Il a reçu plusieurs fois les applaudissements du Camp Nou après ses percées. Lionel Messi, d’une passe somptueuse, a lui permis à Carles Alena, produit la Masia, de marquer son premier but en équipe première, d’un ballon piqué plein de finesse.Pour cette 14e journée de Premier League, Arsenal recevait Tottenham à l'Emirates Stadium pour le North London Derby, 183e du nom. Après une rencontre complètement folle, ce sont les Gunners qui se sont imposés 4 buts à 2 grâce notamment à un magnifique doublé signé le « serial-buteur » gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang. >> Le résumé complet de la rencontre En une action, Divock Origi a sans doute changé de statut auprès des supporters de Liverpool. Le 232eme derby de la Mersey a conservé tout son suspense jusqu’à la dernière seconde alors que le match a été globalement fermé et où les attaquants des deux équipes ont cruellement manqué de réussite. >> Le résumé complet de la rencontre Après avoir mené deux fois au score à Bordeaux dimanche, le PSG a finalement concédé le nul (2-2) et lâché ses premiers points de la saison en championnat, mettant fin à une série de 14 victoires de rang. Les Parisiens ont surtout perdu Neymar, sorti sur blessure à l’heure de jeu. >> Le résumé complet de la rencontre