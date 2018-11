Coupe de la CAF : jour de la finale entre le Raja et Vita Club

Espagne : Ousmane Dembélé sauve le Barça sur la pelouse de l'Atlético Madrid !

Angleterre : Manchester City et Liverpool se régalent, United accroché

Italie: les favoris cartonnent !

Allemagne: Dodi Lukebakio s'offre un triplé face au Bayern !

France : Une toute petite victoire pour le PSG face à Toulouse

Retour sur les faits saillants ayant marqué la journée de samedi :Sans un dernier quart d’heure qui aura enfin offert un peu de spectacle, ce Atlético Madrid – FC Barcelone aurait pu prétendre au titre de match le plus ennuyeux de la saison en Liga. Fidèles à leur philosophie de jeu dans ce type d’affiche, les hommes de Diego Simeone ont pris un minimum de risques n’hésitant pas à balancer de longs ballons devant sans se soucier de la construction. Buteur dans les derniers instants, l’originaire de Bamako, Ousmane Dembélé, a permis aux Blaugrana d'accrocher le nul au Estadio Metropolitano de Madrid. >> Le résumé complet de la rencontre En déplacement pour affronter West Ham, Manchester City n’a pas fait les choses à moitié (4-0). Avec des buts de David Silva (11eme), Raheem Sterling (19eme) et Leroy Sané (34eme et 93eme), les Citizens ont tranquillement disposé des troupes de Manuel Pellegrini, qui n’auront cadré qu’une seule frappe samedi après-midi. Avec ce succès net et sans bavure, les coéquipiers d’Aymeric Laporte conservent deux longueurs d’avance sur Liverpool, qui a aussi fait le boulot sur la pelouse de Watford (3-0). Alors que Jordan Henderson a été expulsé en fin de match (82eme), les Reds ont fait la différence sur des réalisations de Mohamed Salah (67eme), Trent Alexander-Arnold (76eme) et Roberto Firmino (89eme).Derrière le Top 5, la bonne opération est pour Everton. Grâce à leur victoire contre Cardiff City (1-0, Gylfi Sigurdsson), les Toffees reviennent derrière Watford (voir ci-dessus), Bournemouth (qui a rendez-vous dimanche avec Arsenal) et Manchester United. Tenus en échec à la maison par Crystal Palace (0-0), les Red Devils pourraient se retrouver avec six points de retard sur la zone Europe.Et de treize pour la Juventus Turin ! A domicile, les Bianconeri ont allongé leur série d’invincibilité en Serie A cette saison à treize rencontres. Samedi soir, ils sont facilement venus à bout de la SPAL (2-0) malgré un onze remanié à cause des retours tardifs de sélections de certains. A la réception d’un coup-franc de Pjanic, Ronaldo a ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu (28eme). Le neuvième but cette saison pour le Portugais, qui rejoint Piatek en tête du classement des buteurs en Italie. Le quinzième de Serie A a galéré au retour des vestiaires, restant d’abord en vie grâce au poteau de son gardien sur une tentative de Douglas Costa (50eme). C’est finalement sur un but de renard des surfaces de Mandzukic, après une belle action construite, que la Juve a tué le suspense à l’heure de jeu (60eme).Un peu plus tard dans la soirée, l’Inter Milan a imité le club turinois en se baladant contre Frosinone (3-0). Keita Baldé a ouvert le score en début de partie après un double-crochet dans la surface adverse (10eme), avant de centrer pour la tête de Martinez en deuxième période (57eme). Lancé à la limite du hors-jeu par Politano, l’ancien Monégasque a poursuivi son festival en fin de rencontre en s’offrant un doublé avec sang-froid (82eme). Au classement, si la Juventus Turin garde les commandes avec un matelas confortable (neuf points d’avance sur son dauphin du soir), l’Inter Milan double provisoirement Naples, qui recevra le Chievo Vérone dimanche.Opposé samedi après-midi au Fortuna Düsseldorf, le Bayern Munich a confirmé ses limites du moment. Après un nul (contre Fribourg) et une défaite (face à Dortmund), les hommes de Niko Kovac étaient dans l’obligation de relancer la machine devant leur public, mais le mal est décidément profond. Malgré des réalisations de Niklas Süle (17eme) et Thomas Müller (20eme et 58eme), coéquipiers de Franck Ribéry ont été dans l’incapacité de s’imposer à domicile contre le 19eme du classement. En effet, avec un triplé du belgo-congolais Dodi Lukebakio (44eme, 77eme et 93eme), les visiteurs se sont arrachés pour ramener un point de ce déplacement. Avec la victoire du Borussia Dortmund à Mayence (2-1, Paco Alcacer et Lukasz Piszczek), le champion en titre compte aujourd’hui neuf longueurs de retard sur la première place. Les Jaune et Noir disposent de sept points d'avance sur le duo Eintracht Francfort (qui a gagné 2-1 à Augsbourg) - Borussia Mönchengladbach (qui a rendez-vous ce dimanche avec Hanovre).Sans Neymar et sans Kylian Mbappé, préservés en vue du match de Ligue des Champions de mercredi contre Liverpool, le PSG a porté sa série à quatorze victoires d’affilée en Ligue 1 ce samedi après-midi. Dans le rôle de la victime cette fois, le TFC. >> Le résumé complet de la rencontre