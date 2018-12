Coupe de la CAF (16es) : les résultats des rencontres de samedi

Les deux représentants de la Tunisie, l'Etoile du Sahel et le CS Sfaxien ont pris une option en battant respectivement le Stade Abidjan (3-0) et Green Buffaloes (4-1).Le RS Berkane s'est rassuré en battant Al Ittihad Tripoli (3-0) alors que le FC San Pedro (Côte d’Ivoire) s'est contenté du nul en RD Congo, face à DC Motema Pembe (1-1).Etoile sportive du Sahel (Tunisie) 3-0 Stade d’Abidjan (Côte d’Ivoire)Club Sportif sfaxien (Tunisie) 4-1 Green Buffaloes (Zambie)Zamalek (Egypte) 7-0 AS Coton (Tchad)Kariobangi Sharks (Kenya) 0-0 Asante Kotoko (Ghana)KCCA (Ouganda) 3-0 Mtibwa Sugar (Tanzanie)Green Eagles (Zambie) 0-0 Nasr Hussein Dey (Algérie)Al Ahly Tripoli (Libye) 1-1 New Stars Douala (Cameroun)DC Motema Pembe (RD Congo) 1-1 FC San Pedro (Côte d’Ivoire)Al Masry (Egypte) 0-2 Salitas (Burkina Faso)US Madinet Bel Abbes (Algérie) 0-0 FC Rangers (Nigeria)RS Berkane (Maroc) 3-0 Al Ittihad Tripoli (Libye)Al Hilal Obeid (Soudan) 0-0 Mukura (Rwanda)Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) 3-0 El Geco (Madagascar)