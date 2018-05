Coupe de France : Thomas Voeckler pour guider les Herbiers ?

Le journal Le Parisien publie ce mardi dans ses colonnes la lettre écrite par le manager de l'équipe cycliste vendéenne Direct Energie à l'attention des joueurs des Herbiers (National) avant la finale de Coupe de France de mardi soir face au PSG au Stade de France.

Quand un grand nom du sport vendéen apporte son soutien aux héros vendéens d’un soir. A quelques heures pour les amateurs des Herbiers (National) de défier l’immense PSG en finale de la Coupe de France au Stade de France, Jean-René Bernaudeau a écrit une lettre d’encouragements à l’attention de Stéphane Masala et ses coéquipiers. Le journal Le Parisien en publie l’intégralité dans ses colonnes ce mardi, à quelques heures de l’événement. « « Un miracle est toujours possible dans le sport (…) Pensez à notre famille, pensez à notre région qui vous a accueillis. Nous sommes une terre de dynamisme. Les Herbiers est la ville de France où le taux de chômage est le plus bas. A vous de montrer un visage énergique et direct », écrit Bernaudeau, qui cite notamment en exemple son ancien leader, aujourd’hui retraité, Thomas Voeckler pour aider David à battre Golitah. « Pensez à Thomas Voeckler qui a couru en plein durant la domination d’Armstrong. Il écrasait son sport comme le PSG écrase le vôtre. Thomas aurait pu renoncer à vouloir gagner. Au contraire, ses chimères sont devenues réalités et à force d’audace, il a cru en ses rêves. Croyez aux vôtres. Vous avez 0% de risque. N’ayez pas peur. La barre est haute mais vous êtes grands. » Coup d’envoi de cette finale de Coupe de France la plus déséquilibrée de l’histoire sur le papier à 21h05.