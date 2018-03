Coupe de France (Quart de finale) : Le PSG gifle Marseille pour la deuxième fois en trois jours et rallie les demi-finales

Grâce à un doublé d'Angel Di Maria et à une réalisation d'Edinson Cavani, le PSG a battu l'Olympique de Marseille sur le même score que dimanche dernier (3-0). Les Parisiens se qualifient donc pour les demi-finales de la Coupe de France pour la quatrième année consécutive.

Le debriefUn suspense rapidement réduit à néant, peu d’occasions, un rythme haché par pléthore de fautes… Oui, le Clasico disputé dimanche dernier en championnat a laissé de nombreux observateurs sur leur faim. Ce mercredi, en revanche, l’opposition entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a donné lieu à une passe d’armes autrement plus indécise et intéressante… pendant quarante-cinq minutes du moins. Privé de Neymar, qui ira se faire opérer au Brésil, le PSG a éprouvé quelques difficultés pour trouver la faille au sein d’une défense phocéenne compacte. Les Olympiens, eux, ont crânement tenté leur chance en contre. Le travail de Luiz Gustavo devant la défense, ainsi que la précision des passes délivrées par Morgan Sanson leur ont permis de se montrer menaçants à plusieurs reprises, même si cela ne s’est pas concrétisé par des occasions franches. Alors que la mi-temps approchait, Rudi Garcia pouvait être satisfait de la prestation de ses joueurs. Mais l’entraîneur de l’OM a finalement rejoint les vestiaires en pestant. La faute à un but inscrit par Angel Di Maria dans le temps additionnel de la première période (45eme+1).Assommés juste avant le repos, les Marseillais étaient visiblement encore sonnés au début du second acte. La deuxième réalisation de Di Maria, inscrite très rapidement (48eme), leur a en tout cas porté un coup fatal. Dès lors, les Ciel et Blanc ont déposé les armes. Primordiaux depuis le début de la saison, Florian Thauvin et Luiz Gustavo ont quitté le terrain avant l’heure de jeu, cédant leur place aux jeunes Yusuf Sari (53eme) et Boubacar Kamara (58eme). Le match a ensuite indéniablement perdu en intensité et Paris a pu se contenter de gérer. Les hommes d’Unai Emery ont même alourdi la marque par l’intermédiaire de l’inévitable Edinson Cavani (81eme). Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France pour la quatrième année d’affilée, les Parisiens pourront seulement regretter la sortie prématurée de Kylian Mbappé, qui n’est pas revenu sur la pelouse après la pause. L’essentiel a malgré tout été assuré, à moins d’une semaine de la réception du Real Madrid. Sans avoir été outrageusement dominé, l’OM quitte cependant la Capitale en ayant subi un nouveau sévère revers face à son grand rival (3-0)…Le film du match8eme minuteAdil Rami repousse du pied un corner parisien mais sa relance atterrit sur Yuri Berchiche, à l’entrée de la surface. Sans réfléchir, l’Espagnol arme du pied gauche et oblige Steve Mandanda à une belle détente pour repousser en corner.10eme minuteAdil Rami rate une passe latérale dans son camp et permet aux Parisiens d’aller vite en contre par la gauche avec Angel Di Maria. L’Argentin voit Edinson Cavani seul dans la surface et lui glisse à ras de terre à la limite du hors-jeu, mais la frappe de l’Uruguayen est trop enlevée.36eme minuteA l’entrée de la surface, Angel Di Maria réussit à trouver un angle de frappe et tente sa chance du gauche. Steve Mandanda détourne le ballon grâce à un arrêt de grande classe !45eme+1 minute (1-0)Paris ouvre le score juste avant la pause ! Les Marseillais ne parviennent pas à dégager leur camp et Julian Draxler peut servir Angel Di Maria plein axe. L’Argentin contrôle et frappe du droit. Légèrement dévié par Adil Rami, le ballon finit sa course au fond des filets !48eme minute (2-0)Le PSG fait le break au retour des vestiaires ! Côté gauche, Yuri Berchiche adresse un centre qu’aucun Phocéen ne réussit à dégager. Le cuir arrive dans les pieds d’Angel Di Maria, dont le tir (une nouvelle fois dévié) est hors de portée de Steve Mandanda !62eme minuteQuel magnifique geste de Julian Draxler ! Sur un centre rentrant distillé par Marco Verratti, l’Allemand, esseulé au point de penalty, tente un retourné. Le ballon file de peu à côté du poteau droit de Steve Mandanda !65eme minuteSublime parade de Steve Mandanda, qui repousse une tête de Javier Pastore à bout portant ! Le portier olympien évite à son équipe de sombrer.81eme minute (3-0)Et de trois pour le PSG ! Alerté par une subtile louche de Marco Verratti, Julian Draxler remet de la tête vers Edinson Cavani, dont la reprise du gauche fait mouche !Tops et flops TOP 3Remplaçant dimanche, Angel DI MARIA a logiquement profité de l’absence de Neymar pour retrouver une place de titulaire ce mercredi soir. Et l’Argentin a une nouvelle fois été étincelant, signant un doublé empreint de réussite (45eme+1, 48eme). Son repositionnement à droite suite à la sortie de Kylian Mbappé fut des plus intéressants.Absent à l’occasion du précédent affrontement entre les deux équipes, Marco VERRATTI a rappelé combien il était important au sein de l’entrejeu parisien. Le milieu italien a tout simplement survolé les débats et sa qualité technique a mis à mal la défense marseillaise. En témoigne sa superbe louche à destination de Julian Draxler sur l’action du troisième but (81eme).Yuri BERCHICHE a quant à lui marqué de nouveaux points dans sa confrontation avec Layvin Kurzawa. Intraitable dans son couloir, où Florian Thauvin n’a guère réussi à se frayer un chemin, le latéral espagnol a en outre délivré un passe décisive à destination d’Angel Di Maria (48eme). FLOP 3A l’instar de Rolando, qui a beaucoup souffert sur la pelouse du Parc des Princes dimanche, Aymen ABDENNOUR a lui aussi été dépassé par les événements en défense centrale. Parfois mal placé, souvent pris de vitesse, l’ancien Toulousain n’est pas exempt de reproches sur les deux derniers buts parisiens (48eme, 81eme).Clinton NJIE a fait les mauvais choix sur chacune des situations offensives que l’OM a pu négocier en première période. Le Camerounais a ensuite disparu de la circulation au retour des vestiaires.Les deux rencontres disputées à Paris n’ont guère souri à Florian THAUVIN. Si souvent décisif cette saison, l’ex-Bastiais n’est jamais parvenu à se mettre en situation de frappe et a été constamment stoppé par Yuri Berchiche. Remplacé dès la 53eme minute par Yusuf Sari.Monsieur l’arbitre au rapportD’aucuns avaient reproché à M.Bastien d’avoir trop souvent usé de son sifflet dimanche dernier. M.Turpin n’a pas eu besoin d’en faire autant ce mercredi. L’homme en noir n’a d’ailleurs distribué que deux cartons jaunes et n’a pas eu recours à l’assistance vidéo.La feuille de matchCOUPE DE FRANCE (Quart de finale) / PSG – MARSEILLE : 3-0Parc des Princes (48 500 spectateurs environ)Temps froid – Pelouse en bon étatArbitre : M.Turpin (7)Buts : Di Maria (45eme+1, 48eme), Cavani (81eme) pour le PSGAvertissements : Meunier (46eme) pour le PSG, Njie (32eme) pour MarseilleExpulsion : Aucune PSGTrapp (5) – Meunier (6) puis Rabiot (79eme), Thiago Silva (cap) (6), Kimpembe (5), Berchiche (7) – Thiago Motta (6) puis L.Diarra (74eme), Verratti (7), Draxler (6) – Mbappé (4) puis Pastore (46eme – 6) , Cavani (6), Di Maria (8)N’ont pas participé : Cibois (g), Kurzawa, Lo CelsoEntraîneur : U.Emery MarseilleMandanda (6) – B.Sarr (4), Rami (4), Abdennour (3), Sakai (4) – Luiz Gustavo (cap) (5) puis B.Kamara (58eme), M.Lopez (4) – Thauvin (3) puis Sari (53eme), Sanson (5) puis Amavi (74eme), Ocampos (4) – Njie (3)N’ont pas participé : Y.Pelé (g), Rolando, Zambo Anguissa, GermainEntraîneur : R.Garcia