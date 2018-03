Coupe de France (quart de finale) : Chambly l'a fait !

Dominé en seconde période, Strasbourg s'est logiquement incliné face à Chambly en quart de finale de la Coupe de France (1-0).

Les Herbiers avaient montré la voie mardi, en éliminant Lens au bout du suspense (0-0, 4-2 t.a.b.). Chambly, également club de National 1, a emboîté le pas des Vendéens en venant à bout de Strasbourg ce mercredi (1-0). Ce quart de finale a d’abord été marqué par un incident technique. Initialement prévu à 18h30, le coup d’envoi n’a été donné qu’une quarantaine de minutes plus tard. En cause : une surchauffe du transformateur, qui a engendré un dysfonctionnement de l’éclairage. Une fois ce problème réglé, ce sont les Strasbourgeois qui ont pris le contrôle des opérations. Les hommes de Thierry Laurey ont globalement dominé la première période et se sont procuré plusieurs occasions nettes. Alerté par un centre d’Ernest Seka, Idriss Saadi a expédié une reprise de volée qui a fini sa course sur le poteau (12eme). Jean-Eudes Aholou n’a pas trouvé le cadre à l’issue d’un beau mouvement alsacien (21eme), alors que Martin Terrier a buté sur un Xavier Pinoteau impeccable (23eme). Tétanisés par l’enjeu ou peut-être tout simplement engourdis par le vent glacial balayant le stade Pierre-Brisson, les Camblysiens ont principalement subi, sans pour autant que cela leur soit préjudiciable au tableau d’affichage.

Strasbourg a reculé, Chambly en a profité

Les Picards sont cependant revenus des vestiaires avec d’autres intentions. Ils ont même failli ouvrir le score dès la reprise mais Bingourou Kamara a repoussé, d’un beau réflexe, la tentative à bout portant de Thomas Henry (46eme). Le portier du Racing a ensuite été suppléé par Seka, qui est revenu de justesse pour éloigner un lob de Lassana Doucouré (53eme). La physionomie du match s’est réellement inversée et le RCSA, désormais obligé de jouer face au vent, a eu davantage de difficultés à s’approcher du but adverse. Kenny Lala a vu sa frappe lointaine passer non loin de la lucarne de Pinoteau (56eme). Une timide banderille qui n’a pas calmé les ardeurs de Chambly, particulièrement menaçant sur coups-francs (67eme, 73eme). Strasbourg a douté, a reculé. Et Strasbourg s’est logiquement fait punir. Excentré côté droit, Anthony Soubervie a délivré un centre précis en direction de Doucouré, qui a trompé Kamara à bout portant (1-0, 83eme). La réaction de Jérémy Grimm et de ses coéquipiers fut beaucoup trop tardive et le pensionnaire de National 1 s’est accroché à son court avantage jusqu’au coup de sifflet final. Les supporters camblysiens ont pu exulter : ils verront les demi-finales de la Coupe de France, un stade de la compétition que leur club n’avait jusque-là jamais atteint. Strasbourg, de son côté, va vite devoir se remettre de cette désillusion et se concentrer sur son principal objectif, à savoir le maintien en Ligue 1.