Coupe de France - PSG / Unai Emery : « Pas toute la concentration qu’un match demande »

Unai Emery a reconnu lundi en conférence de presse que le PSG n’avait pas toujours fait ce qu’il fallait sur ses dernières sorties en L1. Mais l’entraîneur parisien n’est pas inquiet pour autant en vue de la finale de la Coupe de France contre Les Herbiers ce mardi (21h05).

Unai Emery, comment abordez-vous cette finale de Coupe de France singulière entre Les Herbiers et le PSG mardi (21h05) ?

Ce n’est pas seulement un match de plus, c’est une finale. Les Herbiers ont mérité d’être ici. C’est le charme de la Coupe de France. Il y a l’opportunité pour des équipes moyennes, comme on l’a déjà vu dans l’histoire de la compétition, d’arriver en finale. Ils vont en profiter avec tous leurs supporters, venus d’un petit village. C’est pareil pour nous. Ce sera une belle finale, une belle journée. C’est un jour spécial dont nous devons profiter. Tous les joueurs et toutes les personnes au club ont beaucoup de motivation. Nous voulons ce titre, avec du respect pour l’adversaire.

Après les deux contre-performances contre Guingamp et Amiens, craignez-vous un nouveau relâchement de votre équipe ?

Nous n’avons pas toujours joué comme nous le voulons, avec toute la concentration qu’un match demande. Mais sur les 90 minutes, s’il y en a où l’équipe n’a pas bien joué, il y en a d’autres où elle a bien répondu. Par exemple contre Guingamp (2-2), les 30 dernières minutes, l’équipe a beaucoup poussé et joué avec l’envie de surmonter un 0-2, ce que nous ne voulons pas concéder à l’adversaire, même si c’est aussi son mérite. Après ces 30 dernières minutes, j’étais très content. L’équipe a fait un bon match en général à Amiens (2-2), mais c’est vrai qu’il y a des moments où il a manqué cette concentration. Je ne sais pas si c’est un relâchement, l’adversaire avait aussi l’envie de faire un bon match contre nous. Ce sont des nuls que nous ne voulons pas, mais on va parler avec l’équipe pour être bien concentrés demain (mardi). Le meilleur respect pour la Coupe de France et pour l’adversaire, c’est de jouer les 90 minutes, voire plus, en étant compétitifs et avec l’ambition de faire un match complet.

Que feriez-vous dans l’hypothèse où vous mèneriez largement au score dès la première période ?

Il faut avoir du respect pour l’histoire de cette Coupe de France. Nous avons gagné onze titres. Sur ceux-là, il y en a seulement deux où nous avons gagné en finale par plus d’un but d’écart, contre Nantes (3-0 en 1993) et contre Marseille (4-2 en 2016). J’ai parlé avec Maxwell au cours du voyage du Parc des Princes au Stade de France. Quand il a joué contre Auxerre (1-0 en 2015), cette équipe de deuxième division a commencé le match avec trois occasions de marquer dans les premières minutes. Tout ce que j’entends et ce que je lis maintient mon respect pour cette Coupe de France. Si nous pouvons ouvrir le score dès la 1ere minute, on va pousser pour ça, et pendant 90 minutes. Mais toutes les finales sont difficiles.