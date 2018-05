Coupe de France - PSG / Unai Emery : « Nous avons affronté une équipe très compétitive »

Passé en coup de vent en conférence de presse après la victoire du PSG sur Les Herbiers en finale de la Coupe de France mardi (0-2), Unai Emery a félicité le VHF avant de tirer un bilan positif de son expérience à Paris.

DE L’UN DE NOS ENVOYES SPECIAUX AU STADE DE FRANCE

Unai Emery, comment analysez-vous la victoire du PSG contre Les Herbiers mardi en finale de la Coupe de France (0-2) ?

C’était une belle fête. Nous avons affronté une équipe très compétitive. Elle souffre, sa défense est difficile à surmonter et elle est restée dans le match pendant 90 minutes. Nous avons maîtrisé le match dans le jeu, créé beaucoup d’occasions, mais contre une équipe qui sait souffrir, avec aussi le poteau et le gardien. C’est pour dire que la Coupe de France a permis à une équipe moyenne de vivre cette opportunité et d’être au centre du football français, avec son public. Je veux avant tout féliciter Les Herbiers, c’est mon analyse du match.

Est-ce une fierté de réaliser un nouveau quadruplé national cette saison, le troisième pour le PSG, seul club à l’avoir réussi en France ?

Quand nous avons commencé la saison, tous les titres étaient un objectif. L’équipe a travaillé pour ça et l’a mérité. Dans le chemin du PSG, je crois que c’est important. Le club veut grandir en Europe, mais c’est un processus. Avec le projet qatari de Paris, il est sur le bon chemin.

Quel bilan tirez-vous de vos deux années au PSG ?

Je suis très satisfait. Pour moi, toutes les choses positives sont plus importantes que les négatives, ce sont elles dont je me rappelle. Les autres, c’est une expérience pour moi. Ce que peuvent dire de mieux les personnes proches du club à propos de nos, c’est que nous sommes honnêtes, que nous sommes de bonnes personnes et que nous avons tout donné ici dans le travail. J’espère que c’est ce qui émanera de moi quand je partirai.