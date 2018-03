Coupe de France - PSG / Unai Emery : « J’ai confiance en tous les joueurs »

Unai Emery a encore répété qu’il avait toute confiance en son groupe pour pallier l’absence de Neymar, prenant en exemple les deux victoires de suite contre l’OM, dont celle de mercredi en Coupe de France (3-0), avec une large revue d’effectif. L’entraîneur du PSG estime par ailleurs que l’opération était la meilleure solution pour la star brésilienne.

DE L’UN DE NOS ENVOYES SPECIAUX AU PARC DES PRINCES

Unai Emery, que retirez-vous de cette deuxième victoire en trois jours contre l’OM ?

Notre chemin, c’est de continuer à travailler ensemble, avec le collectif. Il faut avoir la confiance, le rythme, la concurrence et surtout la performance. Les joueurs qui ont joué ont fait un bon match. On va penser au match de samedi et après à Madrid. J’ai confiance en tous les joueurs, je veux qu’ils soient tous prêts. Ils peuvent commencer le match ou être sur le banc pour apporter un plus. L’équipe a fait un match sérieux, avec différents joueurs par rapport à dimanche, mais avec le même résultat et le même niveau de performance.

Angel Di Maria a encore confirmé qu’il était en grande forme ce mercredi…

Pour la confiance de l’équipe et du joueur, c’est bien. Il a marqué des buts, il a fait un bon match. Il peut jouer à gauche et à droite. Ça dépend. il a commencé à gauche, mais nous avons décidé de changer après 30 minutes, pour donner l’option aux latéraux de prendre plus de profondeur. Avec des faux-pieds, c’est une bonne option. Di Maria a fait de bons matchs à droite et à gauche. Ici, il joue plus à droite et plus à gauche en sélection argentine.

Pourquoi Thomas Meunier est-il sorti dans la précipitation ?

Il ne s’est pas entraîné avec l’équipe hier (mardi), parce qu’il avait un problème gastrique. il allait mieux à la mise au vert. Mais à la 70eme minute, il m’a dit qu’il ne sentait pas à 100%. Juste après qu’il m’ait demandé à sortir, il avait fait une action offensive importante. Mais il ne pouvait pas continuer.

Emery : « Neymar ? L’opération est le bon choix »

Etait-ce finalement la meilleure décision pour Neymar d’opter pour l’opération ?

Le docteur du club a décidé, en fonction de la façon dont il a répondu à la douleur après trois jours, de faire l’opération, en accord avec le docteur de la sélection brésilienne et du joueur. C’est difficile. J’ai parlé avec le docteur avant de prendre cette décision. Nous voulions être patients, parce qu’il avait 10% de chances de jouer d’après le docteur, selon son premier diagnostic. Guedes a joué avec une fissure quelques matchs. Mais l’opération est le bon choix pour bien passer cette blessure.

Quel peut être l’impact psychologique sur le vestiaire de sa blessure ?

C’est un joueur très important pour nous. Mais il est sûr que tous les joueurs vont plus travailler pour lui donner la possibilité de jouer le prochain tour de Ligue des Champions, en fonction de sa récupération.