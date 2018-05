Coupe de France - PSG / Thiago Silva : « Le football n’est pas aussi simple »

Thiago Silva a certifié lundi en conférence de presse que la finale de Coupe de France que la finale entre Les Herbiers et le PSG n’était pas jouée d’avance. Pour avoir été du côté du « Petit Poucet » au Brésil au début de sa carrière, le capitaine parisien sait ce qui attend son équipe.

Thiago Silva, quels peuvent être les risques pour le PSG en vue de la finale de la Coupe de France contre Les Herbiers mardi (21h05) ?

C’est toujours difficile de jouer contre une équipe, qui a normalement moins de qualités. Tu as la responsabilité de gagner. Si tu fais un match nul, c’est une catastrophe. Si tu perds, c’est encore pire. Nous avons beaucoup de confiance qu’on va faire un bon match, beaucoup de respect pour cette équipe qui a mérité d’être là. Elle a fait un parcours aussi difficile que nous. On va essayer de profiter de cette finale, parce que c’est une compétition spéciale.

Cette finale est-elle vraiment un choc ?

Comme toutes les finales, peu importe l’équipe qu’on joue. Les gens pensent que le PSG a déjà gagné, mais le football n’est pas aussi simple. C’est positif pour nous de se dire que ce ne sera pas facile. Techniquement, le match contre Marseille devait être plus difficile et on a gagné 4-2. Mais on a gagné 1-0 contre Auxerre et 1-0 contre Angers l’année passée, à la dernière minute. On doit penser à nous, à tout ce qu’on doit faire pour donner un titre de plus à cette équipe.

Le PSG n’est-il pas son principal adversaire sur ce match ?

Le principal adversaire, c’est toujours le prochain. On sait la responsabilité qu’on quand on met ce maillot du PSG. Si on marque dès la première minute, on va continuer à penser à nous et essayer de mettre le deuxième. Si ce n’est pas possible, on va essayer d’être intelligents pour garder le score.

Thiago Silva : « Faire un bon match pour le coach »

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la situation du « Petit Poucet » dans votre carrière ?

J’ai joué beaucoup de matchs comme ça, j’étais toujours très motivé quand j’affrontais de grandes équipes. J’ai joué en troisième division au Brésil et c’était toujours motiver de jouer l’Internacional ou Grêmio. Je sais que la motivation sera différente de tous les autres matchs. On doit être conscients de la difficulté de ce qui nous attendra au Stade de France. On devra répondre, faire de notre mieux pour gagner. Dans le football, c’est possible de gagner sans très bien jouer, mais c’est plus facile en jouant bien et c’est le premier objectif de cette équipe.

La perspective d’un quadruplé national est-elle une source de motivation supplémentaire ?

On pense toujours à gagner les compétitions qu’on joue. Parfois, ce n’est pas possible. La saison dernière, on a perdu le titre de champion contre Monaco, qui avait fait un très bon championnat. On l’a repris cette année, c’était important pour tout le groupe. On a la possibilité de gagner le quatrième titre national et c’est pour ça qu’on doit être motivés.

Quel était le contenu de vos échanges avec Unai Emery, que l’entraîneur a évoqués ce week-end sur SFR Sport ?

On a parlé de ce qu’il pensait que je pouvais changer, c’est normal. Moi aussi, je faisais mon autocritique. Après tous les matchs que je fais, je rentre à la maison et je regarde ce que je n’ai pas bien fait pour l’équipe ou pour moi-même. J’ai donné une réponse positive cette saison et j’en suis content, comme de tout ce qu’il m’a donné pour progresser dans le foot. Chaque jour, tu dois essayer de t’améliorer. Je suis conscient de ça maintenant et c’était motivant pour moi de me préparer de la meilleure manière possible. Il y a aussi le Mondial à la fin de la saison. On doit faire un bon match pour lui demain (mardi), se donner à 100% comme il nous le demande toujours et gagner ce titre-là pour lui. On doit bien finir la saison, ce cycle avec son staff. Il a donné beaucoup de choses positives pour notre équipe. On veut faire tout ce qu’il nous demande sur ce match.

