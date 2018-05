Coupe de France – PSG : Sans Neymar, Verratti et Ben Arfa pour la finale

Alors qu’il s’est entraîné avec le reste du groupe parisien sur la pelouse du Stade de France lundi, Hatem Ben Arfa ne figure pas dans la liste de 19 joueurs retenus par Unai Emery pour la finale contre Les Herbiers.

Il n’y aura donc pas de surprise majeure. Si Hatem Ben Arfa s’est entraîné avec le reste du groupe parisien, lundi, sur la pelouse du Stade de France, le gaucher ne sera pas de la partie mardi soir, lors de la finale de la Coupe de France contre Les Herbiers. Comme attendu, Marco Verratti et Neymar ne figurent pas non plus dans le groupe de 19 joueurs communiqué par Unai Emery lundi soir.

Le groupe du PSG :

Areola, Trapp – Berchiche, Dani Alves, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, Thiago Silva – L.Diarra, Draxler, Lo Celso, Nkunku, Pastore, Rabiot, Thiago Motta – Cavani, Di Maria, Mbappé.