Coupe de France - PSG : Neymar présent pour la finale

Sauf contretemps de dernière minute, Neymar devrait bien être présent au Stade de France pour assister à la finale de la Coupe de France entre Les Herbiers et le PSG ce mardi (21h05).

De retour à Paris depuis la fin de semaine dernière, après deux mois de convalescence passés au Brésil, Neymar devrait faire sa première apparition publique ce mardi. Unai Emery a confirmé lundi en conférence de presse que l’attaquant brésilien serait bien présent au Stade de France pour assister à la finale de la Coupe de France entre Les Herbiers et le PSG ce mardi (21h05). « Je lui ai parlé, il était au contre d’entraînement samedi et je l’ai vu, a expliqué l’entraîneur parisien lundi à Saint-Denis. Nous parlons tous avec lui. Nous avons parlé de comment il est, s’il va mieux. »

Thiago Silva : « Il est très motivé, très triste aussi »

Compatriote et proche de Neymar, Thiago Silva s’est voulu bien plus prolixe sur le cas de son coéquipier en Seleçao brésilienne. Avec un discours franchement rassurant en vue de la Coupe du Monde. « Pour tous les gens qui aiment le foot, pas seulement les Brésiliens : Neymar va bien, a lancé le capitaine du PSG. Sa progression est claire, il travaille déjà dans le sable, ce qui est important pour ce type de lésion. Il est très motivé, très triste aussi, parce qu’il nous voit à l’entraînement et n’a pas encore la possibilité d’être avec nous. Il sera ici au Stade de France. On va tout donner pour qu’il soit content à la fin du match, comme tous ceux qui seront sur le terrain. »