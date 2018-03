Coupe de France - OM / Rudi Garcia : « Après la 45eme minute, c’est interdit de prendre un but »

Rudi Garcia a regretté mercredi que l’ouverture du score concédée dans le temps additionnel de la première période ait plié le quart de finale de Coupe de France entre le PSG et l’OM (3-0). Un manque d’expérience qui pourrait servir à ses joueurs, l’entraîneur marseillais admettant avoir lâché le match à 2-0 dans un calendrier surchargé.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL AU PARC DES PRINCES

Rudi Garcia, le match s’est-il joué sur ce but encaissé dans le temps additionnel de la première période ?

Evidemment. Ce qu’on peut dire, c’est qu’on a fait une très bonne première période jusqu’à l’ouverture du score, qu’on concède par manque d’expérience. J’espère que ça nous servira pour la fin de saison et pour la Ligue Europa. Après la 45eme minute, c’est interdit de prendre un but. J’espère que ça servira à nos jeunes joueurs.

Pourquoi avoir sorti aussi vite Florian Thauvin et Luiz Gustavo ?

A 2-0, on n’était pas loin de l’élimination. Il fallait penser à Nantes et à Lyon, il y avait des joueurs exposés à une suspension avec des cartons. On n’a pas perdu de joueurs pour Lyon, on n’a pas de blessés importants : on va s’en tirer avec ses points positifs.

Qu’avez-vous pensé justement de Thauvin ?

Il a été mieux que dimanche, mais il fallait le préserver pour Nantes. Flo avait une petite douleur aux ischios depuis hier (mardi), un peu de fatigue. J’ai géré les cartons et les matchs d’après

Garcia : « Je pense qu’on était sur la bonne voie »

Pourquoi Dimitri Payet était-il absent de la feuille de match ?

Il ne pouvait pas jouer. Nantes ? On verra. On a quatre jours devant nous, c’est un luxe pour nous. C’est comme si on avait une trêve, c’est magnifique.

Comment ressortez-vous de cet enchaînement de trois défaites consécutives ?

Déjà, on ne rejouera le PSG que la saison prochaine, on aura moins mal à la tête. Ceux qui ont perdu à Braga, c’est ceux qui ont été éliminés. Paris n’a pas perdu au Parc des Princes depuis deux ans. Je pense qu’on était sur la bonne voie pour être les premiers à les faire tomber, mais on n’a pas le droit de prendre un but dans le temps additionnel de la première période. Le match s’est arrêté là, après il a juste fallu gérer pour la suite.

Garcia : « C’est la première fois que je vis un calendrier comme ça »

Avec cette élimination, certains joueurs doivent-ils s’attendre à avoir un temps de jeu très réduit d’ici la fin de la saison ?

Ça ne fait que des deux matchs en moins, ça ne change rien jusqu’à la mi-mars. n va finir notre cycle de dix matchs en 30 jours. C’est la première fois que je vis un calendrier comme ça, c’est vrai qu’il fait 25 degrés et qu’il ne neige pas, c’est facile d’enchaîner les matchs. On veut avoir beaucoup de matchs après la trêve internationale. On n’aura pas de demi-finale de Coupe, mais on espère aller le plus loin possible en Ligue Europa. Ce sera reparti à jouer tous les trois jours. Je vais mettre quelques-uns de mes joueurs dans le formol. Si on veut répondre aux deux compétitions qu’il nous reste, il faudra être épargné par les blessures.

Avez-vous trouvé le PSG plus fort que dimanche ?

Je leur souhaite bonne chance pour la Ligue des Champions, c’est tout.

Serez-vous toujours pour le Real Madrid la semaine prochaine ?

Joker.