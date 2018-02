Coupe de France - Marseille : Steve Mandanda toujours incertain

Rudi Garcia a indiqué mardi en conférence de presse que le retour de Steve Mandanda pour le quart de finale de Coupe de France contre le PSG n’était pas encore acté. « Il faudra que Steve ne reprenne sa place que s’il est à 100% », a soufflé l’entraîneur de l’OM.

Steve Mandanda se rapproche d’un retour à la compétition. Victime d’une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite début février à Saint-Etienne (2-2), le gardien de l’OM a participé à toute la séance de lundi. Un premier signe positif en vue d’un retour, même si Rudi Garcia a refusé mardi en conférence de presse de confirmer sa présence dans le groupe pour le quart de finale de Coupe de France contre le PSG. « On ne sait pas encore, a lancé l’entraîneur de Marseille. S’il est à 100%, il le sera. Sinon on continuera avec Yohann, qui n’a rien à se reprocher. Il faudra que Steve ne reprenne sa place que s’il est à 100%. » « Je ne l’ai pas beaucoup croisé, il était à fond dans sa récup’, a expliqué Adil Rami au sujet de l’international français. Je l’apprécié énormément, mais je ne vais pas vous dire que ça peut nous faire du bien psychologiquement, parce que j’ai du respect pour tous mes coéquipiers. Si on a 25 joueurs à 100% demain (mercredi), ce sera mieux. »