Coupe de France - Les Herbiers / Michel Landreau : « C’était l’apothéose »

Michel Landreau, le président des Herbiers, se confie après la défaite concédée face au Paris Saint-Germain, mardi soir. Malgré ce revers en finale de la Coupe de France, il est question de fierté.

Michel Landreau, quel regard portez-vous sur cette finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain ?

C’était un grand match, une grande soirée. C’était l’apothéose avec la grande finale. Avec un peu de réussite, on a tenu la dragée haute à Paris. Je suis fier de mes joueurs. Ils ont tout donné. Ils n’ont jamais levé le pied. Ils y ont cru jusqu’au bout. Face à cette belle équipe de Paris, on peut être satisfait. On sort avec les honneurs et la tête haute. On peut être fier de notre parcours. On est entré dans l’histoire de la Coupe de France.

Votre équipe avait la volonté de jouer…

Tout à fait. Si on s’était contenté de rester dans notre camp, même si on a eu beaucoup de mal à sortir le ballon, je pense que l’addition aurait pu être très sévère. Il fallait essayer de garder notre envie de jouer avec notre système afin de profiter d’une erreur de Paris pour toucher le ballon de temps en temps. Les gars ont beaucoup couru. Je suis fier d’eux.

Qu’avez-vous pensé de l’ambiance ?

L’ambiance était exceptionnelle. On l’avait en demi-finale à la Beaujoire. Là, c’était encore autre chose. Toute la Vendée était là. Je suis heureux pour tous les Vendéens d’avoir pu assister à ce beau spectacle au Stade de France.

Un parcours mémorable et des souvenirs magiques. Merci à tous pour ces instants à jamais gravés dans nos ❤🖤 MERCI MERCI MERCI !#VHFPSG pic.twitter.com/Oa8OWOSqVt — Vendée Herbiers Foot (@VHFootOfficiel) 8 mai 2018

Propos recueillis par J.P., au Stade de France