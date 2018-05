Coupe de France - Les Herbiers : Handball, leçon, valise, espoir… Le plan du « Petit Poucet » contre le PSG

Stéphane Masala a dévoilé en partie les axes sur lesquels il a concentré la préparation de la finale de la Coupe de France contre le PSG pour Les Herbiers mardi (21h05). Avec une importance donnée au contenu plus qu’au résultat par l’entraîneur vendéen, qui est allé jusqu’à prendre conseil auprès d’un coach de handball pour la défense.

Le problème se pose, forcément. Et si le privilège incroyable d’affronter le PSG en finale de la Coupe de France mardi (21h05) se transformait en humiliation publique pour Les Herbiers en cas de déroute ? Pas question pour Stéphane Masala de se triturer la tête avec ça. « On ne sera pas ridicules, même si on devait prendre une valise, a assuré le coach vendéen lundi en conférence de presse. On rentrera aux Herbiers avec. J’ai occulté depuis longtemps la notion comptable. J’attends mes joueurs sur du jeu, sur les axes de travail qu’on a fixés. S’ils y arrivent sur quelques séquences, on sera gagnants. » Depuis que l’affiche de la finale est connue, Masala s’évertue à répéter que son équipe n’a aucune chance, même pas infime. Le discours n’est pas tout à fait le même chez son capitaine. « Nous, on y croit un peu, a timidement assuré Sébastien Flochon. L’espoir fait vivre. Les gens nous demandent de faire les comptables, d’évaluer notre pourcentage de chances de gagner cette finale. Je ne vais pas le faire. Après, on reste des compétiteurs, c’est compliqué de rentrer sur le terrain en ayant déjà perdu. »

Masala : « On s’autorise à aller les chercher, à jouer de notre jeu »

Malgré son pessimisme, Masala n’a pas préparé le match par-dessus la jambe. Bien au contraire. « On a travaillé sur deux principes de jeu depuis 15 jours, on va essayer de les mettre en place. Dans l’animation défensive, on s’autorise à aller les chercher, à jouer de notre jeu. On verra demain (mardi) si la montagne est trop grande. » Pour travailler la phase défensive, Les Herbiers ont aussi pu compter sur un conseiller spécial de choix : Thierry Anti, entraîneur du HBC Nantes, demi-finaliste de la Ligue des Champions de handball. « C’est la chance de faire un parcours de Coupe de France. On a rencontré des personnalités, des gens d’une grande humilité. On risque de ne pas avoir souvent le ballon contre Paris, de se retrouver à défendre devant nos 16 mètres. De là est venue l’idée du handball, de la défense. Thierry Anti est venu gentiment nous rendre visite et nous aider, sur comment bien coulisser, fermer des intervalles. On s’est appuyé sur son expérience de très haut niveau. »

Masala : « J’espère que les grands joueurs du PSG vont leur donner la leçon »

Pas certain qu’elle suffise néanmoins à combler le gouffre qu’il y a entre les deux équipes sur le papier. Flochon ne veut d’ailleurs pas trop intellectualiser l’approche de cette rencontre. « Il ne faut pas trop réfléchir. Que ce soit sur le plan tactique, technique ou physique, c’est du très haut niveau dans tous les domaines. Plutôt que de craindre le PSG, il va falloir se concentrer sur nous et sur ce qu’on aura à faire. » Si possible sans se prendre la tête avec le résultat final selon Masala, qui s’attend à ce que son homologue Unai Emery passe une soirée « plus tranquille » que la sienne. « Il ne faut pas regarder ce match sous cet angle. C’est une équipe qui nous fait rêver. Je suis un entraîneur, je suis là pour apprendre. J’espère que mes joueurs vont apprendre et que les grands joueurs du PSG vont leur donner la leçon. » Ce qui ne les empêchera pas de contester au maximum l’autorité du professeur.

