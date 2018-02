Coupe de France - Lens / Sikora : « J’attends une autre attitude de certains joueurs »

Après l’élimination de Lens contre Les Herbiers mardi soir, Eric Sikora a pointé du doigt certains comportements individuels au sein de son équipe.

Les Herbiers ont créé la sensation dans ce premier quart de finale de Coupe de France, en éliminant le RC Lens aux tirs au but. Et pourtant, les Sang et Or ont eu le ballon la majorité du temps…sans l’utiliser correctement. De quoi frustrer Eric Sikora, qui a aussi évoqué certaines attitudes individuelles : « On a le monopole du ballon mais on est inoffensifs. Sur la séance de tirs au but, on n’a peut-être pas assez de détermination, contrairement à eux. Pour gagner un match de Coupe, quand on a la chance d’être en quarts de finale et de pouvoir jouer une demi-finale, j’estime qu’on doit faire plus chez certains. Cela a manqué de conviction, de détermination, de combativité. On ne peut pas jouer à chaque fois une mi-temps sur deux », a lâché l’entraîneur des Sang et Or au micro d’Eurosport. Avant de maintenir le flou sur l’identité des concernés : « Je ne vais pas citer de noms à la télévision, quand on gagne c’est collectif, quand on perd aussi. Donc on en parlera tranquillement. Enfin tranquillement… Mais j’attends une autre attitude de certains joueurs ».