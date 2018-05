Coupe de France - Finale : Un nouveau triplé pour Paris qui a fait le métier face aux Herbiers

Grâce à des buts de Lo Celso et Cavani (sur penalty), le Paris Saint-Germain s’est logiquement imposé face aux Herbiers, mardi soir. Le club de la Capitale remporte sa quatrième Coupe de France de suite.

Le debrief

Pas de miracle. Opposés ce mardi au Paris Saint-Germain, les Herbiers n’ont pas été en mesure de créer l’exploit en finale de la Coupe de France. Sauvé à trois reprises par son poteau droit (5eme, 8eme et 20eme), Matthieu Pichot a fini par s’incliner sur la première frappe cadrée du club de la Capitale. Une réalisation signée par Giovani Lo Celso (26eme) qui a lancé les coéquipiers de Thiago Silva vers un succès qui ne pouvait pas leur échapper compte tenu de l’écart de niveau. Sans surprise, il n’y a pas eu match entre les champions de France et l’actuel onzième du National 1.

Malgré une flopée d’occasions franches, l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi a tout de même dû patienter un bon moment avant de faire le break. Alors que M.Lesage a annulé un but de Kylian Mbappé (50eme), c’est Edinson Cavani qui a mis un terme au « suspense » avec un penalty transformé à l’aube du dernier quart d’heure (74eme). Les Vendéens ont fait preuve de courage, mais la barre était tout simplement placée trop haut. Sous les yeux de Neymar, les partenaires de Kevin Trapp remportent une quatrième Coupe de France de suite.

Il s’agit d’un record pour cette équipe parisienne qui est désormais invaincue depuis… quarante-deux matchs lors des coupes nationales. Paris réalise un nouveau triplé qui ne fera clairement pas oublier une nouvelle désillusion européenne, mais cela permet de limiter la casse en attendant de repartir sur un nouveau cycle avec Thomas Tuchel.

Le film du match

5eme minute

Lancé sur le côté droit, Mbappé centre en retrait pour Cavani qui ne peut pas reprendre. Alors que D.Fofana dégage comme il peut, le ballon arrive sur Lo Celso, seul à l’entrée de la surface des Herbiers. Plein axe, l’Argentin arme une frappe enroulée du pied gauche qui termine sur le poteau droit de Pichot (qui était battu).

8eme minute

Servi par Thiago Motta sur le côté droit de la surface des Herbiers, Mbappé s’arrache pour reprendre du pied droit. Sa reprise de volée termine sur le poteau droit de Pichot !

19eme minute

Sur le côté droit, D.Alves adresse un centre parfait en direction de Di Maria, seul au second poteau. Gêné par le rebond, l’Argentin ne parvient pas à cadrer sa reprise de la tête. Cela termine au-dessus du but de Pichot.

20eme minute

Seul sur le côté droit de la surface des Herbiers, Lo Celso arme une frappe enroulée du pied gauche. Alors que Pichot est battu, le ballon termine sur son poteau extérieur droit.

23eme minute

Aux dix-huit mètres (et légèrement décalé côté gauche), Rabiot arme une lourde frappe du pied gauche qui flirte avec la lucarne droit de Pichot.

26eme minute (0-1)

Aux abords de la surface des Herbiers, Lo Celso profite de la passivité adverse pour se mettre en position de tir. Plein axe, l’Argentin déclenche une frappe enroulée du pied gauche qui ne laisse aucune chance à Pichot.

49eme minute

Magnifique une-deux entre Cavani et Mbappé qui échanges les talonnades, El Matador se retrouve en position idéale pour marquer du pied gauche, mais Pichot est à la parade.

50eme minute

Servi sur le côté gauche de la surface des Herbiers, Lo Celso adresse un centre piqué en direction de Marquinhos. Alors que le Brésilien est accroché au second poteau par Eickmayer, sa remise est dégagée sur sa transversale par D.Fofana. Mais Mbappé est à l’affût pour marquer dans le but vide. Une réalisation qui est néanmoins invalidée par M.Lesage. Après utilisation de la vidéo, l’arbitre siffle une main de Marquinhos.

54eme minute

Sur le côté gauche, Berchiche déclenche un centre parfait pour Cavani qui reprend du plat du pied droit devant Pichot. Alors que le gardien des Herbiers repousse du tibia gauche, El Matador ne peut pas reprendre correctement.

59eme minute

Au centre de son but, Pichot intervient et bloque un tir sans contrôle du pied droit de Di Maria, qui a bénéficié d’un une-deux avec Lo Celso près de la surface des Herbiers.

70eme minute

A la suite d’un centre de la gauche de Di Maria, Mbappé se retrouve en position idéale devant Pichot mais, gêné par un retour de Marie, le Tricolore bute sur le gardien de but des Herbiers.

74eme minute (0-2)

Servi par Di Maria, Cavani part plein pour défier Pichot. El Matador tente de l’éliminer par l’extérieur et se fait accrocher par le gardien de but des Herbiers. L’ancien joueur de Naples se charge se transformer la sanction avec une frappe croisée du pied droit qui ne laisse aucune chance à l’ancien joueur de Laval, du Poiré-sur-Vie et du CA Bastia.

93eme minute

Lancé en contre, C.Couturier est gêné par la sortie de Trapp en dehors de sa surface. C’est ensuite au tour de Thiago Silva de s’interposer.

Tops et flops



TOP 3

Pour la dernière finale de sa carrière, THIAGO MOTTA ne s’est pas loupé sur la pelouse du Stade de France. Tranquillement installé comme sentinelle, l’ancien joueur de l’Inter Milan a pu organiser le jeu du Paris Saint-Germain. Sobre et le plus souvent efficace.

Alors que ses deux premières tentatives ont été repoussées par le poteau droit de Matthieu Pichot, LO CELSO a eu le mérite de persévérer jusqu’à ouvrir le score sur une frappe du pied gauche parfaitement ajustée. Associé à Thiago Motta et Adrien Rabiot a confirmé sa bonne forme des dernières semaines.

Parfois abandonné par sa défense, PICHOT s’est notamment montré décisif sur des tentatives d’Edinson Cavani (49eme, 54eme et 93eme). Si le score n’est pas plus large, c’est surtout grâce au natif de Sablé-sur-Sarthe. Et ceci malgré sa faute qui amène le penalty transformé par El Matador. Le dernier rempart des Herbiers n’a rien à se reprocher.



FLOP 3

Préféré à Adrian Dabasse pour débuter la rencontre à la pointe de l’attaque des Herbiers, GERMANN a passé son temps à courir dans le vide. Esseulé aux avant-postes, l’ancien joueur de Dijon, Romorantin, Nîmes, Cherbourg et Luçon n’a pas calculé ses efforts, mais il ne fallait pas s’attendre à des miracles sans le moindre ballon exploitable.

Confirmé dans l’entrejeu des Herbiers, EICKMAYER a été beaucoup trop passif ce mardi soir. La mission était quasi impossible face au club de la Capitale, mais l’ancien joueur de Sochaux, Arras et Amiens a laissé beaucoup trop d’espace aux milieux parisiens.

Si Rodrigue Bongongui a pu placer quelques accélérations face à Yuru Berchiche, ROCHETEAU a été beaucoup plus discret sur son côté gauche. Prêté par Niort, l’attaquant des Herbiers n’a pas été mesure de se montrer. Un discours qui vaut malheureusement pour beaucoup de ses coéquipiers.

Monsieur l’arbitre au rapport

Alors que Cavani aurait pu bénéficier d’un penalty en début de match (16eme), M.Lesage a connu une soirée mitigée. Il y avait bel et bien penalty sur El Matador, mais certaines de ses décisions n’ont pas forcément été des plus convaincantes. On pense notamment au but refusé à Kylian Mbappé (50eme).

La feuille de match

Coupe de France (Finale) : LES HERBIERS – PSG : 0-2

Stade de France (75 000 spectateurs environ)

Temps chaud – Pelouse en bon état

Arbitre : M.Lesage (4)

Buts : Lo Celso (26eme) et Cavani (74eme sp) pour le PSG

Avertissements : Pichot (73eme) pour Les Herbiers – Berchiche (15eme) pour le PSG

Expulsion : Aucune



Les Herbiers

Pichot (7) – Marie (5), D.Fofana (5), Dequaire (5), Pagerie (4) – Vanbaleghem (6) puis Dabasse (62eme) – Eickmayer (4) puis C.Couturier (88eme), Flochon (cap) (6) – Bongongui (4) Germann (4) puis Gboho (63eme), Rocheteau (4)

N’ont pas participé : Salles (g), Hery, F.David, I.Ba

Entraîneur : S.Masala



PSG

Trapp (5) – D.Alves (5) puis Meunier (86eme), Marquinhos (6), Thiago Siva (cap) (6), Berchiche (5) – Lo Celso (7), Thiago Motta (6) puis Draxler (68eme), Rabiot (5) – Mbappé (5) puis Pastore (85eme), Cavani (5), Di Maria (6)

N’ont pas participé : Areola (g), L.Diarra, Kimpembe, Kurzawa

Entraîneur : U.Emery