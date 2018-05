Coupe de France (Finale) : On a imaginé le scénario fou d’une victoire des Herbiers

Le PSG affronte Les Herbiers, mardi soir, dans ce qui est sur le papier la finale la plus déséquilibrée de l’histoire de la Coupe de France. Et pourtant, certainement perdu au fond d’un placard, le scénario d’un exploit retentissant du club de National doit bien exister. On a essayé de l’imaginer.

Au moment de penser au possible scénario de la finale de Coupe de France qui opposera mardi soir le PSG aux Herbiers, la question la plus régulièrement posée ressemble sensiblement à celle-ci : au bout de combien de buts la formation francilienne lèvera-t-elle le pied ? Logique, tant l’écart est abyssal entre le nouveau champion de France et le club luttant pour sa survie en National, entre un budget de 540 millions d’euros et un autre 270 fois moins élevé, entre l’une des plus grosses puissances du foot mondial et une écurie qui attire en moyenne 1300 personnes par rencontre dans son stade Massabielle. Et pourtant, il serait dommage de ne pas s’octroyer le droit – pendant qu’il en est encore temps – d’envisager un scénario aussi fou qu’improbable. Celui d’une victoire des Herbiers contre Thiago Silva, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et consors. A l’heure où Nolan Roux en est à 15 buts dans un championnat qui voit Rennes ne pas s’écrouler après avoir bien démarré, on ne va quand même pas nous le reprocher ?

Un Stade de France conquis à la cause des Herbiers : où sont passés les supporters parisiens ?

Déjà survoltés en demi-finale à La Beaujoire, les supporters vendéens sont encore présents en nombre au Stade de France. Et donnent de la voix. Suiveurs de toujours, amateurs d’histoires où les petits battent les grands, ou encore supporters anti-PSG : tous les pro-VHF jouent le fameux rôle de 12eme homme, écrasant d’un bruit assourdissant les chants à la gloire de Paris. Emmanuel Macron se joint à ces 15 000 passionnés, maillot de l’OM sur les épaules. L’ambiance est grandiose et certains ultras franciliens sont même surpris en train d’applaudir quelques actions adverses. Les majeurs ne sont pas en l’air, ils sont autour du cou des voisins. Qu’il est beau, ce sport !

Masala donne la leçon à Emery

Portés par cette ambiance aussi folle qu’atypique, les pensionnaires de National rentrent très bien dans leur rencontre. Logiquement très modeste devant la presse lundi, Stéphane Masala n’en a pas pour autant oublié de préparer son plan. Un plan basé sur la très renommée tactique du bus, peaufinée à Clairefontaine mais pas appliquée par défaut comme la majorité des clubs l’aurait fait dans cette situation. Non, Les Herbiers n’ont concédé que deux buts dans cette édition depuis l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Une maîtrise du catenaccio – alors que Paris en a pris cinq dans le même temps – encore mise en évidence dans cette grande soirée. Le PSG ne trouve que rarement la solution et Pichot fait le boulot dans ses cages. Les élèves donnent une leçon tactique aux maîtres. « Je pense que la soirée d’Unai Emery sera plus tranquille. Mais j’aimerais échanger un peu avec lui pour avoir des informations sur le très haut niveau », avait déclaré l’entraîneur du petit poucet avant la rencontre. Il commencera finalement la discussion avec le technicien basque par un « Lo Celso en sentinelle contre le Real ? T’as déconné Unai ».

Paris déjoue, Cavani rentre dans l’histoire par la mauvaise porte

Peu inspiré, le champion de France commence à se crisper. Ses dernières prestations en championnat ne lui ont pas spécialement donné confiance et c’est tout un collectif – encore troublé d’avoir encaissé deux buts de Konaté à la Licorne (2-2) – qui commence à craindre un adversaire modeste mais vaillant. Le tournant se situe à l’heure de jeu quand Cavani, idéalement servi par Mbappé devant le but vide, rate le cadre de manière encore plus inexplicable qu’à Geoffroy-Guichard il y a un mois. Un raté jugé comme « le plus ridicule de l’histoire du foot français » par Pierre Ménès. Un signe du destin.

Bongongui, la vraie idole de l’AS Bondy

Malheureusement pour El Matador, le « match dans le match » qui l’oppose à Rodrigue Bongongui tourne encore plus en sa défaveur quand le buteur camerounais des Herbiers, impliqué sur cinq des neuf derniers buts de son club en Coupe de France, trouve la faille d’une frappe soudaine des 30 mètres. Le stade explose et celui qui, comme Mbappé, a joué à l’AS Bondy dans sa jeunesse, montre à son cadet comment on marque en finale de Coupe. Ébloui, l’ancien Monégasque demande son maillot à celui passé par le Paris FC, à l’issue de la rencontre. « On verra dans le vestiaire », lui répond le joueur de 25 ans.

L’arbitrage vidéo fait débat

De l’autre côté du terrain, Thomas Meunier, coupable d’avoir serré la main de ses adversaires, est sifflé par ses supporters. Mikaël Lesage, lui, se réfugie rapidement dans le vestiaire alors que l’assistance vidéo n’a pas fonctionné quand il a voulu vérifier si Di Maria était bien hors-jeu sur son but (valable) à la dernière seconde. De quoi rendre fous de rage Emery et son staff… Capitaine des Herbiers, Sébastien Flochon ne s’en préoccupe guère. Désireux, avant le match, de « faire abstraction de tout ce qu’il y a autour », le joueur de 25 ans pousse cette volonté jusqu’au bout. Oubliant la présence de caméras, il lâche à un coéquipier : « Si Kurzawa va au Mondial, je peux y aller aussi ». En attendant le départ pour la Russie, il y a un exploit à fêter ! Les Herbiers vainqueurs de la Coupe de France contre le PSG, qui aurait imaginé ça…