Coupe de France (Finale) : Les compos probables de Les Herbiers (N1) - PSG

Retrouvez les compositions d'équipes probables de Les Herbiers (N1) et de Paris qui s'affrontent mardi soir pour le compte de la finale de la Coupe de France.

Dans une finale particulièrement déséquilibrée, Les Herbiers et le Paris Saint-Germain pourraient évoluer en 4-3-3. Le club de National 1 devrait jouer bas sur le terrain, avec trois milieux axiaux et les joueurs proches les uns des autres. Invaincu dans les Coupes nationales depuis le 22 janvier 2014, le PSG a sorti l’artillerie lourde et pourrait aligner ses meilleurs joueurs même si Verratti (adducteurs) et Neymar (reprise) ne seront pas là. Retrouvez les compositions d’équipes probables de Les Herbiers et de Paris qui s’affrontent mardi soir pour le compte de la finale de la Coupe de France.

Les Herbiers : Pichot – Marie, Fofana, Dequaire, Pagerie – Flochon (cap), Vanbaleghem, Eickmayer – Bongongui, Dabasse, Rocheteau

Entraîneur : S.Masala