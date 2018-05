Coupe de France - Finale : Ce n’est pas que la fête des Herbiers, c’est celle de la Vendée

Les supporters des Herbiers ont envahi les abords du Stade de France, et ce de longues heures avant le coup d’envoi de leur match historique contre le PSG. Avec du blanc partout au milieu du rouge et du noir du VHF : celui de la Vendée.

« Mais ils sont où, mais ils sont où les Parisiens ? » Le refrain est connu, quasi commun à tous les stades de France. La question méritait bien d’être posée. Sur le parvis du Stade de France, dans les heures précédant une finale de Coupe historique entre Les Herbiers et le PSG ce mardi (21h05), il n’y en avait que pour le VHF. Parce que ses supporters avaient largement l’avantage du nombre. Quand les supporters du club de la Capitale étaient encore chez eux ou profitaient du chaud soleil pour flâner, les Vendéens avaient fait le choix de venir tôt à Saint-Denis. Comme s’ils avaient envie de savourer pleinement l’instant, d’étirer un maximum cette journée unique dans l’histoire du club. D’une région entière, même. Première équipe vendéenne à se hisser en quarts de finale de la Coupe de France, le VHF passé deux tours de plus pour emmener tout un peuple jusque dans la capitale.

1-1 chez les U17

Alors l’événement a rassemblé bien au-delà des habitants des Herbiers et ses 16 000 âmes. Il n’y avait qu’à voir tous les drapeaux de la Vendée qui flottaient fièrement autour du Stade de France, que ce soit au bout d’un bâton ou autour du cou. Leur blanc s’est mélangé au rouge et noir du maillot du « Petit Poucet » dans une belle fresque colorée. Et bruyante. A chaque occasion, les supporters du VHF, débarqués à plus de 20 000 par l’un des 120 cars mis à leur disposition ou par leurs propres moyens, ont donné de la voix. Pendant le match amical entre les U17 du PSG et ceux des Herbiers disputé dans l’après-midi sur le terrain d’entraînement en contrebas du Stade de France, par exemple. Avec à la clé un score qui ferait leur bonheur pour la finale en elle-même : 1-1.

« 2-0 pour nous », « ils ne nous en mettront pas 7 »

Au petit jeu des pronostics, la joyeuse bande, dont les joues étaient rougies autant par le soleil que par les bières coulant à flots, oscillait entre un optimisme béat et un réalisme délicat. « 2-0 pour nous », lance un premier supporter. « Je connais les Parisiens, ils ne nous en mettront pas 7, ils vont s’arrêter de jouer à 3 ou 4 », souffle un deuxième, en pleine discussion avec un supporter du PSG. Oui, parce qu’il y en avait tout de même, même s’il se perdait dans la marée venue de Vendée. Quand les deux camps se croisaient, il y avait toujours un sourire, un petit mot pour chambrer. « Il n’y a pas trois T à Verratti ? », sourit une fan des Herbiers devant le flocage d’un maillot parisien. Ce qui est certain, c’est qu’il y a trois « E » dans Vendée. Et ça, la France du football ne peut plus l’ignorer.