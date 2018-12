Coupe de France (8eme tour) : Nancy et Le Havre passent sans difficulté, Grenoble dans la douleur, Troyes à la trappe

Après la qualification de Lens, Le Havre (5-1), Clermont (0-2) et Nancy (0-2) ont tranquillement assuré. Sochaux (0-1) et le Gazélec (0-2 a.p) ont eu plus de mal.

Coupe de France / 8eme tour



Samedi 8 décembre 2018

Le 8eme tour de la Coupe de France réussit plutôt bien aux équipes de Ligue 2 en ce samedi. Si Lens a eu du mal face au FC Versailles (2-4) en début d’après midi, Le Havre n’a pas fait dans la demi-mesure sur le terrain de Villiers Houlgate.Un après-midi tranquille, Nancy et Clermont l’ont également vécu. Opposés à St-Louis Neuweg (2-0) et Bobigny (2-0), Nancéens et Clermontois n’ont pas eu besoin de puiser dans leurs réserves au contraire du Gazélec Ajaccio. Les Corses ont dû aller en prolongations pour se défaire du Stade Beaucairois (2-0, a.p). De son côté, Grenoble a joué à se faire peur. Les Isérois ont mené 1-0 suite à un but de Gibaud (48eme) et ont même vu Hyères être réduit à 10 quelques minutes plus tard (50eme). Mais les Sudistes ont trouvé le supplément d'âme pour recoller au score et pousser le GF38 à une séance de tirs aux buts. Mais avec 3 échecs sur 4 tentatives, le pensionnaire de National 2 a ouvert la voie de la qualification. La surprise de la journée est venue de Troyes. L'ESTAC, septième de Ligue 2, a été battu sur le terrain de Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC, pensionnaire de National 2.Versailles (N3) –: 2-4Cote Bleu (5) –: 1-2Beaucairois (5) –: (0-2 a.p)US Boulogne CO (3) –: 2-3– Lusitanos Saint-Maur (4) : 3-2Chamalières (5) –: 0-1Villiers-Houlgate (8) –AF Bobigny (4) –FA Illkirch Graffenstaden (6) –Sannois St-Gratien (3) – Sedan (4) : 1-0– ASC Biesheim (5) : 2-1Saint-Louis Neuweg (5) –– Angoulême (5) : 4-2 (a.p)CS Avion (6) –Besançon FC –: 1-2– Etoile Fréjus Saint-Raphaël (4) : 4-2– Pau FC (3) : 4-0Grand-Quevilly FC (6) –(5) : 1-2Hyères FC (4) –1-1 (1 tab 3)Le Poiré-Sur-Vie (7) –: 1-6US Cheminot de Paray (6) –0-4– ESTAC Troyes (2)3-2– Avranches (3) : 1-0USSA Vertou (5) –: 1-3– US Montagnarde (5) : 2-0– US Saint-Malo (4) : 2-0Olympique Alès (5) – Marignane-Gignac (3)L’Aiglon du Lamentin (Martinique) – Saint-Geneviève (4)Entente Crest Aouste (8) – Le Puy (4) :