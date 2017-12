Coupe de France (8eme tour) : Le Paris FC et l’AC Ajaccio éliminés, Lorient et Auxerre qualifiés

Après Brest, le Paris FC et l’AC Ajaccio ont aussi dit adieu à la Coupe de France ce samedi. En revanche, Lorient et Auxerre poursuivent leur route.

Trois de chute pour la Ligue 2 au 8eme tour de la Coupe de France. Ce samedi après-midi, après Brest un peu plus tôt dans la journée, c’est le Paris FC qui s’est fait surprendre. Sur le terrain de l’Entente Sannois Saint-Gratien, le club de la Capitale a perdu à la dernière minute (3-2), pénalisé par l’expulsion de Yohou en première période. Le PFC a été imité par un autre club de Ligue 2 dans la deuxième salve de matchs de Coupe de France ce samedi soir : l’AC Ajaccio. Dans le dur depuis deux semaines en championnat, les Corses ont été éliminés par le Canet-en-Roussillon (2-0), pensionnaire de National 3. Pour les autres clubs professionnels, ça passe. Lorient a notamment cartonné contre Séné (1-6) avec des doublés de Danic et de Bouanga. Auxerre a eu plus de mal mais s’en est sorti à Andrézieux (1-2) en prolongation. Niort s’est imposé d’une courte tête contre le Stade Bordelais (0-1) et Tours s’est rassuré en gagnant à Limoges (2-4).