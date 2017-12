Coupe de France (8eme tour) : Brest passe à la trappe, Sochaux s’est fait peur

Brest a été sorti par Concarneau à l’occasion du 8eme tour de la Coupe de France ce samedi après-midi. Sochaux a failli subir pareil sort mais a sorti Saint-Louis Neuweg aux tirs au but.

La surprise du 8eme tour de la Coupe de France est venue de Bretagne. En déplacement à Concarneau, équipe en difficulté en National 1, Brest a longtemps cru tenir sa qualification sans trop de difficultés. Grâce à Diallo et Berthomier, les Brestois menaient de deux buts à la pause. Mais tout a basculé dans les dix dernières minutes, avec deux buts coup sur coup des locaux. Auteur du but égalisateur, Idrazza a même été le héros de Concarneau en marquant en prolongation (3-2). Sochaux a bien cru subir pareil sol face à Saint-Louis Neuweg. Mais en Alsace, les Doubistes ont égalisé en fin de match (1-1) avant de l’emporter aux tirs au but.

Nancy s’est amusé du côté de Rungis. L’ASNL a tranquillement validé son billet pour le 9eme tour en s’imposant largement (1-6) grâce notamment à un triplé de Barka. Même décontraction pour Valenciennes qui a disposé d’Evreux. Tombeur du Havre au tour précédent, le club normand n’a cette fois rien pu faire (0-3). Châteauroux a eu plus de mal contre Cholet. Face à l’une des équipes en forme en National 1, les Castelroussins ont longtemps été tenus en échec dans un match fou, et il a fallu un triplé de Mandanne pour que la route du 9eme tour s’ouvre (5-3). C’est passé aussi dans la douleur pour Bourg-en-Bresse sur le terrain de l’ES Tarentaise, pensionnaire de R2 (1-2).