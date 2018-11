Coupe de France (7eme tour) : Le programme des clubs de Ligue 2 ce week-end

Retrouvez les principales réactions après la défaite de l'équipe de France contre les Pays-Bas (2-0).

Didier Deschamps

(sélectionneur des Bleus)

Hugo Lloris

(gardien des Bleus)

Blaise Matuidi

(milieu des Bleus)

Moussa Sissoko

(milieu des Bleus)



Il y a une équipe avec beaucoup d'envie et nous n'en avons pas eu suffisamment. Il y a de qualité chez les Néerlandais. On a eu beaucoup de déchet technique.Quand on est dans le confort... Je ne m'exclus pas de l'analyse. On n'y est pas, ce n'est pas suffisant.L'adversaire a été très fort. De notre côté, on n'a pas répondu aux exigences du plus haut niveau.Le score aurait pu être plus flatteur pour les Pays-Bas. Il faut se remettre en question après cette défaite et espérer une victoire de l'Allemagne (ndlr : lundi face aux Pays-Bas).Toute la semaine, on a bien préparé ce match parce qu’on savait à quoi s’attendre en face. Ce n’est pas surprenant de voir les Pays-Bas à ce niveau. On n’a pas été au niveau, et encore moins au niveau d’un champion du monde. J’ai bien senti que l’équipe était dans un mauvais soir et l’objectif était de garder le 1-0 en espérant une occasion, une contre-attaque ou un coup de pied arrêté. MaisVoilà, maintenant on n’a plus notre destin entre nos mains.On est très déçus car on a fait un non-match. On a perdu logiquement et on aurait même pu prendre plus de buts sans un grand Hugo (Lloris).On ne méritait pas plus que cette défaite. Le coach était énervé, je ne rentrerai pas dans les détails mais c’est logique.On sait qu’on n’a pas été performant, on sait qu’on a fait un non-match. Il va falloir réagir mardi contre l’Uruguay car ça va être un gros match. Les Pays-Bas ont très bien joué ce soir. Ils nous ont surtout dominé dans les duels.Il y a des jours avec et des jours sans. Ce soir, c’était un jour sans et il va vite falloir rectifier le tir.Sources : TF1, La Chaine L'Equipe, Infosport+