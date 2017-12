Coupe de la CAF : tirage au sort du premier tour préliminaire

En marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, la Confédération Africaine de Football a procédé ce mercredi au tirage au sort du tour préliminaire de l’édition 2018 de la Coupe de la CAF.

L’AS Tanda et Africa Sport joueront respectivement face aux Congolais du CS Lamancha et aux Mauritaniens du FC Nouadhibou. Le club marocain, C.R. Belouizdad défiera les Sénégalais de Mbour Petite Côte alors que les guinéens d’Hafia devraient en découdre avec un club béninois à définir.

Favorable draw for our teams on the continental club tournaments next year. Group stages is expected for @Masandawana & @BidvestWits in the #CAFCL . Play-Off stage for @SuperSportFC & & @CapeTownCityFC in the #CAFCC @OfficialPSL @SAFA_net @CAF_Online pic.twitter.com/wibRgzyKmc

— Velile Mbuli (@Veli_Mbuli) December 13, 2017