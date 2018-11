Côte d'Ivoire : Salomon Kalou brise le silence

Titulaire à la surprise générale à l'Etihad Stadium, Cornet avait marqué un but et on pensait que ça sera le déclic mais ce n'était pas le cas. Le joueur se contentait de rentrer en cours de match la plupart du temps. "J’ai été surpris de ne pas voir mon nom dans le onze de départ. C’était le choix du coach, je l’ai respecté. On en a discuté, mais on ne s’est pas attardé plus ça là-dessus. Je sais très bien que je dois continuer d’être exemplaire sur le terrain", a indiqué Maxwel Cornet à l'Equipe. "Je ne me considère pas comme un joker de luxe. J’ai fait part au coach de mes mécontentements, parfois je ne sais pas si ça peut me porter préjudice, mais je lui ai dit ce que je pensais, voilà. Que j’ai envie de jouer, et que si je fais de bons entraînements, je mérite de jouer, tout simplement", a ajouté l'ailier de l'OL en pleine négociation pour prolonger son contrat. "Ma prolongation de contrat ? On a rencontré le président Jean-Michel Aulas. On a parlé, beaucoup. Et les choses avancent dans le bon sens. Cet été, c’est vrai que j’avais des propositions et que le club m’a fait rester. Mais non, le club ne me doit rien. Je l’ai dit au président : je viens de Metz, je suis arrivé à l’OL comme un jeune joueur et c’est le club qui m’a fait grandir. Mais aujourd’hui, je ne suis plus un jeune joueur. Du moins, pas un si jeune joueur que ça. J’ai envie d’enchaîner les matchs." "Un départ en janvier ? Je veux d'abord être performant avant la trêve. Puis je rencontrerai les dirigeants et on verra. Mais la question se posera forcément, je le sais. Si mon statut évolue, si je suis considéré au même titre que tout le monde, pourquoi ne pas continuer l'aventure avec l'OL ? Sur certains matches oui, j'ai l'impression ne pas être considéré comme les autres. Par exemple après le match de Manchester City, je méritais d'enchaîner", a conclu l'ailier ivoirien.