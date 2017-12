Côte d'Ivoire : le message de soutien de Drogba à nos 5 représentants

L’ancien capitaine des Éléphants, Didier Drogba, a envoyé un message d’encouragement aux 5 qualifiés africains à la Coupe du Monde, spécialement au Sénégal et au Maroc.

« Doit-on être content d’arriver en quart de finale et se faire éliminer, moi je pense que non, il faut rêver grand et être ambitieux à un moment donné même si après on peut se faire éliminer », a déclaré Drogba, invité des Awards de la Fédération mauritanienne de football.

« Toutes les poules sont difficiles mais il revient à ces équipes de se donner les moyens en étant deux fois plus fortes que leurs adversaires… On va à la Coupe du monde pour se frotter aux meilleures nations. Ceci dit, il ne faut pas oublier que nous sommes des nations jeunes. La France a attendu en 1998 pour gagner sa première Coupe du monde », a-t-il ajouté.

« C’est une poule jouable et ce groupe me rappelle celui de la Côte d’Ivoire en 2014 avec la Colombie, le Japon et la Grèce », a expliqué l’Ivoirien dans des propos rapportés par l’APS. « Je pense que le Sénégal a les chances pour passer, il y a de la place et face à ces équipes il faut mettre tous les ingrédients et surtout mettre de l’impact physique. Sincèrement avec ce que nous avons vu de cette équipe du Sénégal, elle peut passer mais faudrait-il mettre les ingrédients nécessaires. »