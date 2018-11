Côte d’Ivoire : Kolou Touré décroche la Licence UEFA A

Pep Segura, directeur sportif du FC Barcelone, a confié à la Cadena Ser qu’un retour de Neymar en Catalogne n’était pas inenvisageable. Le Brésilien, lui, s’en est pris à la presse.

Il s’agit peut-être d’un hasard, d’un calcul, d’un mauvais timing ou d’une simple ironie de l’histoire. Mais jeudi soir, Neymar et le directeur sportif du FC Barcelone, Pep Segura, se sont attaqués à une même rumeur… de deux manières différentes. Lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel retour de la star brésilienne au club, le dirigeant catalan n’a rien fait pour la défaire, dans un discours probablement travaillé en amont et proposé à la Cadena Ser.Au contraire : « J’ai dit, à l’époque, que tout jeune joueur qui part pour l’argent ne revient pas au club, a-t-il lâché dans un premier temps. Mais avec Neymar, les circonstances sont différentes car nous ne parlons pas d’un joueur en formation. C’est un professionnel et, en fonction du marché, nous allons évaluer les meilleures solutions pour nous ».Quelques heures plus tard, en marge du match amical qui opposera le Brésil à l’Uruguay, ce vendredi soir (21h00), l’attaquant du Paris Saint-Germain a pris du temps, comme il le fait rarement, pour évoquer toutes les informations apparues ici et là, en Espagne. Certaines l’envoyant au Real Madrid, d’autres présageant son retour au Barça. « Parfois, je ris avec ce qui est publié ou quand les gens parlent, a-t-il lâché en conférence de presse. Ils pensent qu’ils savent mieux que les autres ».Par ces mots, la superstar auriverde a, certainement, aussi, visé les Football Leaks, récemment révélés par Mediapart, selon lesquels il perçoit une prime d’éthique mirobolante. « Dans le même temps, cela m’attriste de voir des gens inventer des histoires, des choses qui ne sont pas vraies, a-t-il martelé. Je suis triste aussi de voir qu’une partie de la presse leur accorde ce crédit ».Sans pointer avec exactitude les rumeurs qu’il juge fausses, le joueur de 26 ans a lamenté l’impact de ce qu’il considère comme des « fake news » : « Publier des choses sans savoir si cela est vrai, sans même demander vérification, est irrespectueux. Vous perdez de la crédibilité et vous vous éloignez de la vérité. Quand vous ne dites pas la vérité, les gens ne vous font plus confiance. Ce que je demande à la presse, c’est de faire un peu plus attention. Quand quelqu’un publie une fausse information, les autres font pareil et les gens finissent par penser qu’elle est vraie ». La vérité, donc : Barcelone n’a confirmé aucune négociation avec le Paris Saint-Germain. Mais le club n’a rien infirmé non plus.