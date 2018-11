Retraite Drogba : Hervé Renard rend hommage à l’Éléphant

Arrivé à Liverpool à l'été 2016, Sadio Mané a prolongé son contrat avec le club de la Mersey ce jeudi. La durée de ce nouveau bail n'a pas été précisée.

Mané : « Venir ici a été la meilleure décision de ma carrière »

Dans six jours, Liverpool jouera une grande partie de son avenir européen sur la pelouse du Parc des Princes. En attendant ce grand rendez-vous face au PSG, le finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions a blindé l'une de ses stars.Le Sénégalais a inscrit 40 buts depuis qu'il a rejoint les bords de la Mersey, à l'été 2016. Et si Mohamed Salah donne l'impression d'être un cran au-dessous par rapport au précédent exercice, l'ancien Messin, lui, est reparti sur des standards élevés (six réalisations en onze rencontres). Les Scousers n'ont pas précisé la durée de ce nouveau bail qui, selon Sky Sports, devrait courir jusqu'en juin 2023.Jürgen Klopp pourra donc compter sur le virevoltant ailier de 26 ans pendant encore quelque temps. Ce qui n'est pas pour déplaire au principal intéressé, bien au contraire. « C'est un grand jour pour moi et maintenant je peux me concentrer sur l'essentiel : aider l'équipe, aider le club à atteindre ses objectifs et, plus spécialement, gagner des trophées. (...) Comme je l'ai toujours dit, quand j'ai su que j'avais la chance de signer à Liverpool, je n'ai pas eu à y réfléchir par deux fois.Je suis venu et j'en ai été ravi. Pour moi, venir ici a été la meilleure décision de ma carrière. »