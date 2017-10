Côte d'Ivoire : Emmanuel Eboué sort de son silence

Copyright -Via Twitter @Official_Eboue

Copyright -Via Twitter @Official_Eboue

Suite à l’échec de son transfert au club chypriote d’Ocagi Limassol, des rumeurs lancées par la presse turque indiquaient qu’Emmanuel Eboué souffrait du virus du VIH/SIDA.

Après avoir choisi de ne pas réagir, avant de faire des examens supplémentaires, l’ancien Gunners s’est finalement exprimé sur le sujet.

« Je me porte bien dans mon corps. Je ne sais pas d’où vient cette rumeur de VIH/SIDA, puisque c’est de cela qu’il s’agit, mais c’est dommage. Certaines personnes m’en veulent grave, je ne sais pas pourquoi. C’était pareil lorsque j’ai signé avec Sunderland. je ne sais pas pourquoi il y a tant de haine à mon égard. Il y a plusieurs personnes que je connais bien qui m’ont dit de vive voix qu’elles feront tout pour me détruire. Qu’ils iront partout et ces gens se connaissent très bien », a-t-il dit à sport-ivoire.

« Chaque fois que j’essaie de me relever de coups durs, il y a ce genre de choses qui arrive. Il faut qu’on arrête de me salir », a-t-il déploré.