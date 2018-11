Cornet (Lyon) s’est vu proposer une offre de prolongation

Maxwell Cornet, auteur d’un doublé contre Manchester City mardi soir, a rencontré mercredi les dirigeants de l’OL. Ces derniers lui ont soumis une offre de prolongation de contrat.

Cornet veut des garanties sportives et économiques

A croire que Maxwel Cornet et l’Olympique Lyonnais ont décidé de se rencontrer à chaque match contre Manchester City pour parler du futur de l’Ivoirien. D’après L’Equipe, une réunion prévue bien avant le doublé de Cornet contre les Citizens a eu lieu dans les locaux du club lyonnais mercredi comme cela avait déjà été le cas au moment du match aller. L’entretien a bien évidemment porté sur une prolongation de contrat et a été soumise au joueur par l’intermédiaire de Vincent Ponsot, directeur général adjoint juridique de l’OL, et Florian Maurice, chef de la cellule de recrutement. Si les chiffres n’ont pas filtré, le quotidien sportif assure que l’offre est encore loin de ce que Maxwel Cornet exige depuis son départ avorté vers la Bundesliga cet été. Plus que d’argent, c’est surtout de sportif dont il a été question mercredi.Triple buteur contre Manchester City cette saison (un but à l’aller, deux au retour), l’attaquant formé à Metz ne joue que les faire-valoir dans l’effectif lyonnais depuis le début de la saison et ses deux seules titularisations ont eu lieu contre l’ogre mancunien. Tête de Turc d’une partie du public dans les mauvais jours, Cornet est aussi frustrant que capable de casser les lignes adverses avec sa vitesse. Face aux méformes de Bertrand Traoré ou Moussa Dembélé, l’international ivoirien veut avoir sa chance et il n’avait pas attendu son très grand match au Groupama Stadium pour le revendiquer. « Je ne me considère pas comme un joker de luxe, avait-il prévenu à la veille de City. Dans le foot, si tu mérites de jouer, tu dois jouer » comme un message à Bruno Genesio. L’entraîneur avait choisi de lui faire confiance et Cornet le lui a bien rendu. A voir maintenant si cela s’inscrit sur la durée car aujourd’hui Cornet ne veut plus de promesses mais bien des actes.