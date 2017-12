Copa Libertadores : Chapecoense en sera !

Huitième du championnat brésilien à l’issue de sa victoire face à Coritiba lors de la dernière journée, Chapecoense disputera la Copa Libertadores 2018, un an après l’accident d’avion qui a décimé son effectif.

Il y a un an, le club de Chapecoense a été frappé par la catastrophe quand l’avion transportant l’équipe pour la finale de la Copa Sudamericana, équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud, s’est écrasé. Un an après cette tragédie qui a décimé l’effectif du club brésilien, Chapecoense a validé son billet pour la prestigieuse Copa Libertadores. Vainqueurs face à Coritiba lors de la dernière journée du championnat du Brésil dans les derniers instants de la rencontre grâce à un but de l’ancien Lillois Tulio de Melo, les joueurs de Chapecoense terminent la saison à la huitième place et entreront dans la plus prestigieuses des compétitions de clubs d’Amérique du Sud au deuxième tour qualificatif.